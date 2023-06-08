Психолог: принижение значимости проблемы буллинга приводит к риску суицида

Педагог-психолог Анна Мурышкина: Принижение значимости проблемы буллинга приводит к риску суицидального поведения среди подростков
Анна Мурышкина, педагог-психолог московской школы, преподаватель Московского института психоанализа поделилась с RuNews24.ru самыми распространёнными проблемами учащихся и их родителей.
«Современные условия воспитания и образования детей обусловлены тем, что постоянно увеличивается количество факторов, негативно влияющих на школьников, угрожающих их психологической безопасности личности. Среди наиболее актуальных на сегодня запросов к психологу образования можно назвать проблему чрезмерного увлечения детьми гаджетами, проблемы в детско-родительских отношениях (может быть жестокое обращение с ребёнком, вседозволенность в воспитании, отсутствие сформированного эмоционального интеллекта и т.п.), нарушение социальных и морально-этических норм в поведении, буллинг», - рассказала Анна Мурышкина.
Среди всех проблем специалист выделила травлю в школах. Такое явление как буллинг и его разновидность - кибербуллинг, эксперт назвала самой масштабной проблемой.
«Причём буллинг может быть организован как со стороны школьников к учителю, так и наоборот. Снижение значимости (данной проблемы) со стороны родителей и педагогов приводит к увеличению риска суицидального поведения среди подростков, распространению и усилению агрессии, снижению успеваемости, повышению риска тревожного поведения, депрессии. Родителям важно быть «в контакте» со своим ребёнком, поддерживать его, защищать. Ребёнок должен знать, что, чтобы не произошло, его всегда поймут и поддержат дома», - подчеркнула Анна Мурышкина.