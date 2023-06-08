Психолог: принижение значимости проблемы буллинга приводит к риску суицида

«Причём буллинг может быть организован как со стороны школьников к учителю, так и наоборот. Снижение значимости (данной проблемы) со стороны родителей и педагогов приводит к увеличению риска суицидального поведения среди подростков, распространению и усилению агрессии, снижению успеваемости, повышению риска тревожного поведения, депрессии. Родителям важно быть «в контакте» со своим ребёнком, поддерживать его, защищать. Ребёнок должен знать, что, чтобы не произошло, его всегда поймут и поддержат дома», - подчеркнула Анна Мурышкина.