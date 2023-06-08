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Психолог объяснила, как проверить готовность ребенка к школе

Филиппинский тест поможет определить, насколько ребенок готов к школе. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на психолога Анну Бояринцеву.

Психолог объяснила, как проверить готовность ребенка к школе
© М24

По мнению психолога, в развитии ребенка до пяти-шести лет происходит полуростовой скачок. Он заключается в удлинении ног и рук, а также в созревании нервной системы. В это время мозг ребенка готов перерабатывать и воспринимать информацию.

"Попросите ребенка дотронуться правой рукой до левого уха, проведя руку над головой", – объяснила эксперт алгоритм теста, который покажет, преодолел ли ребенок скачок.

Бояринцева заявила, что до скачка у ребенка нет умственной и физической работоспособности. Клетки до шести лет не могут обеспечить устойчивую работу процессов организма. Когда полуростовой скачок завершен, у ребенка появляются возможности к усидчивой работе в ровном темпе.

Психолог уточнила, что, если ребенок начнет ходить в школу до того, как данный этап развития завершится, это может негативно повлиять на его здоровье, особенно психическое.

До этого психолог Эльмира Мифтахова сообщила, что дети, которых принуждают учиться в летние каникулы, могут быстро выгореть к началу учебного года. По ее словам, если ребенку нужно подтянуть знания по какому-либо предмету, то следует подходить к этому вопросу в индивидуальном порядке.

Похожее мнение у психолога Ильи Слободчикова. Он подчеркнул, что в период каникул школьники должны отдохнуть и переключиться на другие виды деятельности. По его мнению, заняться повторением материала можно перед началом нового учебного года.

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