«Кипр, Мальта, Дубай»: В какой международный лагерь отправить ребенка

«В этом году стали возрождаться международные детские тематические программы. Это, прежде всего, языковые: Кипр, Мальта, Дубай. Последние принимают детей на обучение английского языка для дальнейшего поступления в ВУЗы. И новые направления – это Китай. 1 июня состоялся круглый стол в Общественной палате России, где я была спикером по организации детскими группами. Предлагалось отправлять наших детей в Китай, и с другой стороны мы готовы принять детей из Китая. Будет создана рабочая группа, где будут обсуждаться дальнейшие шаги по реализации этих проектов», - рассказала Иванова.