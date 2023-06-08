Диетологи призвали родителей не кормить детей насильно

Индивидуальный подход к режиму питания детей является необходимым условием для их здоровья и правильного развития.

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Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог, заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Пырьева и заведующая кафедрой дифференциальной психологии и психофизиологии факультета «Клиническая и специальная психология» МГППУ, профессор, кандидат психологических наук Татьяна Мешкова, подчеркивают, что необходимо учитывать индивидуальное количество еды для каждого ребенка, и не следует насильно “впихивать еду ложкой за ложкой”.

Кроме того, важно учитывать особенности режима питания и его разнообразия. Для правильного питания ребенка на завтрак необходимо добавлять продукты, содержащие белок, такие как яйца, творог, сыр и другие. Блюда из мяса и рыбы лучше подходят для обеда и ужина.

Овощи, фрукты и достаточное количество воды также необходимы для здорового рациона. Специалисты советуют чередовать супы на мясном бульоне с вегетарианскими, крупяные (картофельный, рассольник, лапшу) с овощными (щи, борщ, из сборных овощей). Правильно приготовленный суп является прекрасным диетическим блюдом, которое поможет скомпенсировать рацион, особенно если ребенок “недолюбливает” овощи.