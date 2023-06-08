Диетологи призвали родителей не кормить детей насильно

Индивидуальный подход к режиму питания детей является необходимым условием для их здоровья и правильного развития.
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог, заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Пырьева и заведующая кафедрой дифференциальной психологии и психофизиологии факультета «Клиническая и специальная психология» МГППУ, профессор, кандидат психологических наук Татьяна Мешкова, подчеркивают, что необходимо учитывать индивидуальное количество еды для каждого ребенка, и не следует насильно “впихивать еду ложкой за ложкой”.
Кроме того, важно учитывать особенности режима питания и его разнообразия. Для правильного питания ребенка на завтрак необходимо добавлять продукты, содержащие белок, такие как яйца, творог, сыр и другие. Блюда из мяса и рыбы лучше подходят для обеда и ужина.
Овощи, фрукты и достаточное количество воды также необходимы для здорового рациона. Специалисты советуют чередовать супы на мясном бульоне с вегетарианскими, крупяные (картофельный, рассольник, лапшу) с овощными (щи, борщ, из сборных овощей). Правильно приготовленный суп является прекрасным диетическим блюдом, которое поможет скомпенсировать рацион, особенно если ребенок “недолюбливает” овощи.
Важно помнить, что режим питания детей должен быть индивидуальным и учитывать их потребности и предпочтения. Профессиональный подход к выбору продуктов и приготовлению блюд поможет обеспечить правильное питание и здоровый рост и развитие ребенка.