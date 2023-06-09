Какие игрушки купить ребенку: отвечает психолог

Психолог Дугенцова: ребёнок ценит яркие и привлекательные игрушки. Цвет гораздо важнее материала, подчеркнула специалист в беседе с Daily Storm. У иностранных производителей игрушки обычно красивые, поэтому пользуются у российских детей большей популярностью, чем отечественные, отметила Дарья Дугенцова. По её словам, даже «страшный» Хагги Ваги на самом деле весьма полезная игрушка, потому что детской психике плохие герои тоже нужны.

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Главное, на что обращают внимание дети в магазине, — это внешний вид игрушки, сказала Дугенцова порталу Daily Storm. По её словам, у российских производителей реально красивых игрушек практически нет. Исключением можно считать персонажей мультиков вроде Лунтика и фиксиков, Маши и Медведя.

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«Цвета влияют на наш мозг по-особенному, и, естественно, мозгу интересно что-то более яркое, нежели что-то блёклое», — сказала педагог-психолог.

Она убеждена, что одного необычного материала недостаточно. К примеру, игрушку из лыка можно разукрасить в более яркий цвет, чтобы сделать её интереснее для ребёнка.

Почему Хагги Вагги — полезная игрушка

В конце 2022 года из российских магазинов стали изымать игрушку Хагги Вагги — зубастого зверька, покрытого ярко-синим густым мехом. Официальная причина — токсичность. Как выяснили специалисты Роскачества, сделанные в Китае игрушки выделяли ядовитые фенолы.

Однако у некоторых были претензии и к самой сути этой игрушки — мол, слишком страшная, да и сделана по образу персонажа из хоррор-игры. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая сравнивала Хагги Вагги с чужеродным для россиян ананасом и призвала возвращаться к родным корням. А кто-то и вовсе усмотрел в игрушке пропаганду ЛГБТ.

Роскачество признало Хагги Вагги безопасной для детской психики игрушкой. Но вообще «страшные» игрушки детям тоже полезны, считает психолог Дугенцова. Они позволяют ребёнку отделять свой страх от себя.

«Это лучше для психики, чем покупать только Пони, Барби и какие-то милые, приятные игрушки. Тогда ребёнку будет трудно отделить от себя свой страх и тем самым этот страх может внутри "закупориться"», — объяснила специалист.

Об этом же говорит врач-психотерапевт Кристо ван Меер. По его словам, ребёнок с помощью Хагги Вагги прорабатывает свой страх через телесные ощущения — у игрушки может быть жутковатый вид, но она при этом мягкая.