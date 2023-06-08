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Родителям рассказали, как уговорить ребенка поехать за город на лето

Многие родители планируют отправить детей на дачу или в деревню к бабушке на время летних каникул, однако, не все дети хотят уезжать из города. О том, как помочь уговорить детей, Life рассказала психолог и психотерапевт Юлия Солис.

Как уговорить ребенка поехать за город на лето
© Газета.Ru

Прежде всего важно поговорить с ребенком и понять, почему он не хочет уезжать. Выслушав его точку зрения, стоит попробовать найти компромиссное решение. Например, можно разрешить ему побыть в городе с друзьями, а затем на некоторое время увезти его на дачу или к бабушке с дедушкой.

Психолог также советует объяснить ребенку преимущества от поездки. Например, можно рассказать, что там он сможет провести время с семьей на природе и научиться чему-то новому. Подготовку к поездке лучше начинать заранее, чтобы он успел привыкнуть к этой мысли. Также важно найти способы для сохранения связи ребенка с друзьями.

«Обязательно уделите внимание чувствам ребенка. Помните, что смена обстановки может быть сложным испытанием. Позвольте дочери или сыну выразить свои опасения и тревоги, поддержите ребенка и покажите, что вы понимаете его эмоции», — заключила Солис.

Клинический психолог Ирина Коржаева до этого говорила, что перед тем, как отправить ребенка в летний лагерь, важно убедиться, что он самостоятелен и готов к разлуке с родителями.

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