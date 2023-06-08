Как понять, что ребенок готов к отдыху в лагере

Клинический психолог Ирина Коржаева рассказала, что указывает на готовность ребёнка к самостоятельному отдыху в детском лагере.

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«Ребёнку будет легко в детском лагере, если он умеет следить за гигиеной: ходить в туалет, умываться, мыться, вытираться. Высший уровень — если ребёнок умеет привести себя в опрятный вид: причесаться, воспользоваться дезодорантом», — сказала психолог в беседе с Life.ru.

Кроме того, по словам Коржаевой, ребёнок легко адаптируется в лагере, если умеет рассказывать о своих потребностях и знает, к кому обратиться в сложной ситуации.

Также, добавила врач, на готовность ребёнка к отдыху в детском лагере указывает умение находить общий язык с другими людьми и вовлекаться в общественные мероприятия.