Психолог объяснил, почему дети и подростки смотрят аниме

Мультипликация, по словам эксперта, является просто приятным времяпрепровождением. Уже в подростковом возрасте молодые люди начинают знакомиться с азиатской культурой.

«В 12 лет и далее аниме позволяет наладить общение со сверстниками, подростки и юноши начинают смотреть аниме, чтобы не быть хуже ровесников», — рассказывает психолог.

Долгицкий отметил, что это увлечение можно считать антисуицидальным фактором, так как оно позволяет подросткам находить темы для общения. Психолог отмечает, что бесконтрольное потребление коммерческих продуктов, в том числе аниме — это явный признак того, что человек либо не обладает достаточно развитой волей, либо боится себя и своих переживаний.