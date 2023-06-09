Психолог объяснил, почему дети и подростки смотрят аниме
Медицинский психолог и социальный философ Олег Долгицкий объяснил, почему дети и подростки смотрят аниме. Об этом пишут «Известия».
Мультипликация, по словам эксперта, является просто приятным времяпрепровождением. Уже в подростковом возрасте молодые люди начинают знакомиться с азиатской культурой.
«В 12 лет и далее аниме позволяет наладить общение со сверстниками, подростки и юноши начинают смотреть аниме, чтобы не быть хуже ровесников», — рассказывает психолог.
Долгицкий отметил, что это увлечение можно считать антисуицидальным фактором, так как оно позволяет подросткам находить темы для общения. Психолог отмечает, что бесконтрольное потребление коммерческих продуктов, в том числе аниме — это явный признак того, что человек либо не обладает достаточно развитой волей, либо боится себя и своих переживаний.
«По этому принципу формируются любые зависимости, проблема в том, что дело не в аниме как таковом. Аниме встроилось в систему потребления, поэтому люди могут зависеть от аниме так же, как от жирной еды, порнографии и алкоголя», — поясняет Долгицкий.