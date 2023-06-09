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Психолог объяснил, почему дети и подростки смотрят аниме

Медицинский психолог и социальный философ Олег Долгицкий объяснил, почему дети и подростки смотрят аниме. Об этом пишут «Известия».

Психолог объяснил, почему дети и подростки смотрят аниме
© Сommons.wikimedia.org

Мультипликация, по словам эксперта, является просто приятным времяпрепровождением. Уже в подростковом возрасте молодые люди начинают знакомиться с азиатской культурой.

«В 12 лет и далее аниме позволяет наладить общение со сверстниками, подростки и юноши начинают смотреть аниме, чтобы не быть хуже ровесников», — рассказывает психолог.

Долгицкий отметил, что это увлечение можно считать антисуицидальным фактором, так как оно позволяет подросткам находить темы для общения. Психолог отмечает, что бесконтрольное потребление коммерческих продуктов, в том числе аниме — это явный признак того, что человек либо не обладает достаточно развитой волей, либо боится себя и своих переживаний.

«По этому принципу формируются любые зависимости, проблема в том, что дело не в аниме как таковом. Аниме встроилось в систему потребления, поэтому люди могут зависеть от аниме так же, как от жирной еды, порнографии и алкоголя», — поясняет Долгицкий.

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