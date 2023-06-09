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Психолог перечислила признаки зависимости от компьютерных игр у детей

Стоит насторожиться, если ребёнок отказывается от еды, гигиенических процедур, общения с друзьями, привычных интересов, чтобы всё время проводить за гаджетом.

Психолог перечислила признаки зависимости от компьютерных игр у детей
© unsplash.com

Такая проблема может появиться в семье, в которой взрослый страдает от зависимостей.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала детский семейный психолог Валентина Коломийцева. Необходимо быть внимательнее к себе и ребёнку, подчеркнула специалист.

«Если мы видим, что ребёнок начинает игнорировать приёмы пищи, например, процедуры гигиены, агрессивно реагирует, когда мы просим его выключить компьютер, отвергает своих друзей, какие-то интересы, которые у него были, то мы можем говорить, что у него есть некая зависимость. Мы можем говорить о том, что у кого-то в семье тоже есть зависимость: или никотиновая, или алкогольная, или созависимость, или трудоголизм. Ребёнок просто копирует и входит в зависимые отношения с чем-то. Прежде всего надо посмотреть на себя.

Второе: нам нужно понаблюдать за игрой. Если ребёнок играет в стрелялки, то, возможно, у него какой-то стресс, не может отреагировать эмоцией. Если, допустим, у ребёнка дефицит общения, он застенчивый, то нам надо помочь ему научиться выстраивать отношения. Всё идёт из семьи. Многие дети рассказывают мне на консультациях, что родители даже не спрашивают у них, как дела, или не выслушивают о каких-то обычных заботах, которые родителям иногда кажутся ерундой».

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