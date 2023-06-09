Психолог перечислила признаки зависимости от компьютерных игр у детей

«Если мы видим, что ребёнок начинает игнорировать приёмы пищи, например, процедуры гигиены, агрессивно реагирует, когда мы просим его выключить компьютер, отвергает своих друзей, какие-то интересы, которые у него были, то мы можем говорить, что у него есть некая зависимость. Мы можем говорить о том, что у кого-то в семье тоже есть зависимость: или никотиновая, или алкогольная, или созависимость, или трудоголизм. Ребёнок просто копирует и входит в зависимые отношения с чем-то. Прежде всего надо посмотреть на себя.