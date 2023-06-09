Терапевт раскрыла пользу игр в песочнице для маленьких детей

Игры в песочнице развивают у детей дошкольного возраста мелкую моторику, воображение и сенсорные навыки, рассказала NEWS.ru Терапевт Ольга Чиркова. Она уточнила, что неврологи и психологи используют работу с песком как терапию, которая помогает успокоить расторможенных, гиперактивных детей и раскрепостить скованных и зажатых.

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Игры с песком для детей дошкольного возраста очень важны. Они развивают мелкую моторику, воображение, сенсорные навыки, способствуют развитию речи и когнитивных способностей, эмоциональной сферы. Кроме того, песочница — это прекрасное место для социализации и обретения навыков общения, — сказала Чиркова.

Она добавила, что обезопасить ребенка в песочнице можно, научив его не брать песок в рот, не бросаться песком в других детей. Кроме того, после игр нужно обязательно мыть руки и игрушки, а также переодевать ребенка в чистую одежду.

По словам терапевта, более безопасный песок на пляже, потому что он прогрет солнцем.