Как выжить в родительском чате и не поддаться эмоциям

Есть ли место страшнее, чем родительский чат? Иногда кажется, что нет — заходишь туда и оказываешься на поле битвы, где каждый хочет быть правым.

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Тлум.Ру разбирается, что полезного можно вынести из родительских чатов и как не поддаваться эмоциям, когда все их участники вас раздражают.

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Зачем вообще нужны родительские чаты?

Очень просто — это удобный и быстрый способ обмена информацией. Раньше родители звонили друг другу, чтобы узнать, что задали в школе, когда будет собрание и сколько денег классный руководитель собирает на шторы. Теперь в этом нет необходимости — родительский чат в одном из мессенджеров решает эту проблему, вся информация всегда в доступе, но при этом добавляет новых.

Так, при онлайн-общении труднее справиться с эмоциями, а полуанонимный формат (как минимум, не глядя глаза в глаза) вынуждает ослабить контроль — это часто приводит к провокационным или даже агрессивным сообщениям по отношению к собеседнику.

Как исправить ситуацию?

Самое простое, что можно сделать — договориться о правилах общения в чате на берегу. Установите чёткие правила — пускай они будут прописаны, а сообщение с ними закреплено так, чтобы каждый мог их прочитать, вступая в чат. Обсудите правила с группой: договоритесь, к примеру, исключить нецензурную лексику или ругательства, а также не забывайте о спаме — никаких ссылок на сторонние источники, не относящиеся к предмету обсуждения.

Обговорите правило о запрете флуда, если не хотите, чтобы важные сообщения терялись в бесконечных разговорах обо всём на свете. Для флуда и важных организационных сообщений можно создать разные чаты.

Пускай за нарушение правил чата будут последствия: временная блокировка в случае однократного проступка и постоянная — если это продолжается.

Какие правила можно установить?

Тлум.Ру делится примерами того, какие можно ввести обязательные условия для общения в родительском чате:

Временные правила: к примеру, в чат можно писать с 10:00 до 22:00, чтобы не мешать остальным;

Запрет на голосовые сообщения. Большинство людей это раздражает, а половина участников чата и вовсе их проигнорирует. Тем более, не стоит сообщать в голосовых сообщениях адреса, данные и всё, к чему может понадобиться вернуться, чтобы свериться;

Никаких картинок «Доброе утро», «Проснись и пой» и поздравлений — особенно с праздниками, которые отмечают не все. Они могут затмить собой действительно важную информацию, да и многим они не слишком нравятся;

Личная информация — не для общего чата. Если ребёнок приболел, то лучше сообщить об этом лично преподавателю, а не писать в место, где общаются все;

Никаких конфликтов — если хочется выяснить отношения, то только лично, всем остальным присутствовать при этом совершенно необязательно;

Если вы всё-таки чувствуете, что ссоры не избежать — постарайтесь максимально её сгладить, используя дежурные фразы, такие, как, например, «Мне понятна ваша позиция», «Спасибо за ваше мнение», «Давайте обсудим ваше предложение все вместе»;

Договоритесь со всеми родителями, чтобы в мессенджерах они указали свои реальные имя и фамилию и добавили фотографию — так будет проще ориентироваться, к кому обращаться;

Пускай администратором чата будет педагог или глава родительского комитета — этот человек должен быть в курсе всех новостей класса и быть полностью погружённым в жизнь школьников.