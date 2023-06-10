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Терапевт рассказала, чем дети могут заразиться во время игры в песочнице

Песочница во дворе — не самое безопасное место для детей, поскольку они рискуют заразиться гельминтами, стригущим лишаем и другими заболеваниями, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Медик добавила, что в песочницы заходят бездомные животные.

Терапевт рассказала, чем дети могут заразиться во время игры в песочнице
© Unsplash

Песочница во дворе — не самое безопасное место, поскольку там играют не только дети, но и могут заходить бродячие животные. Там ребенок может заразиться гельминтами, стригущим лишаем и еще рядом малоприятных заболеваний. Кроме инфекций испортить настроение может драка лопатками, — отметила Чиркова.

Врач подчеркнула, что если ребенок проглотил немного песка, не стоит впадать в панику. Ему необходимо прополоскать рот и обеспечить обильное питье, а через неделю нужно сдать анализ на наличие гельминтов.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире передачи «Жить здорово!», что солнце смертельно опасно для маленьких детей, особенно для малышей до года. Она объяснила, что у них еще не зарос родничок, поэтому мозг может перегреться из-за открытого солнца. Малышева посоветовала взрослым проводить с детьми время в тени.

Врач-педиатр Андрей Продеус в свою очередь сообщил, что тепловой удар у детей наступает намного быстрее, чем у взрослых. По его словам, несовершеннолетние более активны, чем взрослые, и значительно быстрее теряют жидкость.

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