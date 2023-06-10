Как организовать ребенку интересный и безопасный отдых, и сколько это будет стоить

Каждый год перед началом летних каникул перед родителями встают вопросы: как организовать ребенку увлекательный, познавательный и безопасный отдых, и сколько он будет стоить? Частных компаний, специализирующихся на этом, на Урале немало, но цены порой заоблачные. Из чего они складываются, и что поможет сделать услуги такого бизнеса более доступными для уральцев, выяснял корреспондент "РГ".

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В этом году более половины родителей в Свердловской области не смогли приобрести дешевые путевки в муниципальные лагеря. Детские здравницы Краснодарского края стоят примерно как поездка в Турцию: минимальная цена путешествия на поезде на 12 дней составляет 50 тысяч рублей. Отметим: два предыдущих года в России действовал детский туристический кешбэк, многие родители им пользовались, поэтому ценник их не пугал. Однако после завершения программы туры подорожали на 15-20 процентов.

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Речь о детском отдыхе не только на Черном море, но и на Урале. В регионе немало частных компаний, оказывающих услуги самого разного формата - от городских лагерей до конных походов. Продолжительность смены в них обычно варьируется от 5 до 14 дней, а их стоимость - от 9 до 50 тысяч рублей. Из чего складываются эти суммы, и можно ли сэкономить?

Например, организовать досуг ребенка в городе дешевле, чем выездной. Наталья Шадрина, сама мама троих детей, организовала такой летний лагерь для школьников 9-15 лет при лингвистическом центре. В августе учителя обычно отдыхают, поэтому основное время работы такого учреждения - июнь и июль. За два месяца в частный лагерь приходят 100-160 детей, чьи родители мечтают подтянуть уровень английского своих чад. По словам Натальи, бизнес рентабелен при условии, что в каждой группе будет не менее десяти детей. Тем не менее, если прошлым летом пятидневная смена стоила 7000 рублей на ребенка, то в этом году компания вынуждена была поднять ценник до 9000.

- Мы подняли зарплату учителей на 30 процентов: компетентные педагоги - это главное условие. Существенны и траты на канцелярку, например, за неделю "улетает" целая пачка бумаги А4, потому что мы все время занимаемся с раздаточным материалом, нужны расходники для поделок, заправка картриджей, покупка сувениров, - поясняет Шадрина.

Если родители все же хотят, чтобы ребенок отдохнул на свежем воздухе, то за две недели в официальном, зарегистрированном в реестре загородном лагере с комфортными условиями проживания придется выложить от 29 тысяч рублей.

Хотя есть и более доступные предложения. К примеру, руководитель летнего проекта, который можно назвать учебно-тренировочными сборами, рассказала, что путевка на семь дней стоит 14 500 рублей. Всего за лето планируется провести девять смен, большая часть мест уже забронирована. Если не подведет погода, то компания выручит более двух миллионов рублей.

- Я сама очень люблю активный отдых и нашу уральскую природу, поэтому решила, что детям летом не хватает движения на свежем воздухе. У нас есть такие учебные и полезные обучающие блоки, которых пока нет у конкурентов, а в стоимость мы заложили только самое необходимое. Большая часть трат связана с приобретением профессионального оборудования: палатки, альпснаряжение, катамараны - это порядка 40 процентов наших затрат. Еще 10 - аренда территории, примыкающей к озеру Песчаное. Ее обработают от клещей. Родители готовы платить, потому что знают, что их дети будут под присмотром и получат полезные навыки, - рассказала частный предприниматель Анна.

А еще эксперты туротрасли подметили в этом году почти 100-процентный рост числа фирм, которые работают под вывеской "детский лагерь", не являясь таковыми. Как правило, они организуют свои смены на базе коттеджей, турбаз или санаториев. Путевки недешевые, но их цена более приемлемая, чем в частный лагерь из регионального реестра. Если не удалось попасть в государственный или муниципальный, где обычно очередь из льготников, родители готовы закрывать глаза на отсутствие обязательных требований: обработки территории от клещей, санитарных книжек у сотрудников, охраны территории, пятиразового питания, проб воды и т. д.

- Ничего нового не скажу: отправляя ребенка в такой центр, который в рекламе называет себя лагерем, представители ребенка должны внимательно читать договор: у многих фирм в нем просто нет пункта об ответственности за жизнь и здоровье детей. Прежде чем отправить ребенка в такой лагерь, рекомендую проверить организацию и ее документы на соответствие условий отдыха и оздоровления детей нормативам. Если эта площадка не числится в официальном реестре, - это не детский лагерь, - предупреждает руководитель уральского турцентра Ирина Шеховцова.

Вне зависимости от формы собственности организаторов детских лагерей спрос с них высокий, в том числе в обеспечении безопасности. Эксперты туротрасли утверждают, что это один из самых затратных блоков. Порой он обходится дороже, чем организация питания: зону отдыха детей нужно оборудовать забором, сигнализацией, камерами, тревожной кнопкой. Но частников никто обычно не проверяет до тех пор, пока не случится ЧП или несчастный случай.

- Родители должны понимать, что лагерь - это не социальная гарантия их беззаботной жизни, а услуга, которая имеет свою цену. Если перед своим отпуском они копят деньги, например, на поездку в Турцию, то к отправке ребенка в детский лагерь также нужно материально готовиться, - считает руководитель Ассоциации загородных лагерей Пермского края Валерий Долгих.

По его словам, если детские лагеря срабатывают с нулевой прибылью, то они постепенно меняют статус и становятся объектом туристической инфраструктуры типа базы отдыха, загородного центра, что менее затратно по вложениям. К тому же вести такой бизнес гораздо проще в плане обязательных требований, да и проверок меньше в разы. Но в таких местах дети должны отдыхать уже вместе с родителями или сопровождающими.

Кстати, чтобы увеличить охват ребятишек организованным загородным отдыхом, некоторые эксперты предлагают строить глэмпинги и палаточные лагеря на месте советских пионерлагерей-заброшек. Но как привлечь к этому бизнес, и есть ли способ сделать цены на услуги частников более доступными для массового потребителя?

- Задача властей - развивать региональный туристический кешбэк, который будет распространяться и на такой вид отдыха. К примеру, у нас в Перми более 15 лет действует региональный сертификат, который позволяет компенсировать часть суммы за путевку. Ведь бизнес не может работать в ноль, - отмечает Валерий Долгих.

Он утверждает, что в Перми 48 детских загородных лагерей, из них только восемь муниципальных. При помощи механизма государственно-частного партнерства в эту сферу привлекают бизнес: на рынке растет реальная конкуренция, а значит, и качество и разнообразие услуг.

- У нас в Свердловской области цены на качественный отдых остаются высокими. Это объясняется отсутствием конкуренции среди фирм, которые специализируются на загородном отдыхе детей. Не хватает и современной инфраструктуры, и предпринимателей, готовых вкладываться и запускать новые проекты. Это вопрос многих лет, - говорит президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. - К примеру, наши соседи, челябинцы и тюменцы, эту проблему решили за счет государственно-частного партнерства: они многократно развили всевозможные формы организации досуга и развлечений за последние 8-10 лет. Считаю, что объяснять нехватку мест отдыха отсутствием водоемов или плохим климатом неправильно. То, что конкуренция на рынке очень слабая, - результат провальной работы государственных структур, которые должны эти вопросы решать.

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