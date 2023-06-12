Шантаж игрой и десертом усугубляет нарушения аппетита у детей

Ученые из Университета Дикина выяснили, какие стратегии могут помочь родителям убедить есть детей младшего возраста, привередливых в пище. Исследование опубликовано в журнале Appetite.

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Ученые опросили более 1500 матерей детей в возрасте от двух до пяти лет. Авторы выяснили, что когда родители очень привередливых детей использовали давление, чтобы побудить своих детей есть, это приводило к ухудшению их пищевого поведения. К негативным практикам ученые отнесли, например, шантаж: требование от ребенка съесть еду в обмен на десерт или возможность поиграть.

Родители, чьи дети были менее привередливыми, как правило, вовлекали своих детей в приготовление еды и покупку продуктов, позволяли ребенку решать, когда он наелся, и неоднократно подавали определенные продукты, чтобы побудить своих детей попробовать продукты, которые, по их мнению, им не понравятся.