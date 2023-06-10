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Татьяна Брухунова рассказала, чем занимает трехлетнего сына от Евгения Петросяна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, чем занимается их трехлетний сын Ваган.

Брухунова рассказала, чем занимает трехлетнего сына от Петросяна
© Runews24

Брухунова отметила, что сын похож на отца целеустремленностью и спокойным характером. Несмотря на малый возраст, мальчика приучают к спорту. Например, он занимается хоккеем – пока только учится стоят на коньках и кататься по льду, но уже делает это хорошо для своего возраста.

Также Ваган занимается плаванием и уверенно чувствует себя в воде. Брухунова отмечает, что характер сына позволяет ему осваивать любую деятельность.

В свободное время мальчик рисует, читает книги, гуляет на свежем воздухе. К гаджетам и телевизору родители стараются не приучать сына.

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