Брухунова рассказала, чем занимает трехлетнего сына от Петросяна

Брухунова отметила, что сын похож на отца целеустремленностью и спокойным характером. Несмотря на малый возраст, мальчика приучают к спорту. Например, он занимается хоккеем – пока только учится стоят на коньках и кататься по льду, но уже делает это хорошо для своего возраста.