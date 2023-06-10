Брухунова рассказала, чем занимает трехлетнего сына от Петросяна

Татьяна Брухунова рассказала, чем занимает трехлетнего сына от Евгения Петросяна
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, чем занимается их трехлетний сын Ваган.
Брухунова отметила, что сын похож на отца целеустремленностью и спокойным характером. Несмотря на малый возраст, мальчика приучают к спорту. Например, он занимается хоккеем – пока только учится стоят на коньках и кататься по льду, но уже делает это хорошо для своего возраста.
Также Ваган занимается плаванием и уверенно чувствует себя в воде. Брухунова отмечает, что характер сына позволяет ему осваивать любую деятельность.
В свободное время мальчик рисует, читает книги, гуляет на свежем воздухе. К гаджетам и телевизору родители стараются не приучать сына.