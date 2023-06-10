Klymenko Time: в Киеве из-за сильного дождя затопило продуктовый магазин

В Киеве из-за сильного дождя затопило продуктовый магазин, сообщает Klymenko Time.

Также в городе начался сильный град, в результате чего возник потоп на улицах и дорогах.

Ранее администрация Армавира в Краснодарском крае ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе из-за проливного дождя, который там прошел в воскресенье.

По информации властей, 4 июня в Армавире в течение часа выпала двухнедельная норма осадков. В результате было подтоплено около 15 частных домов.

В мэрии заявили, что городские аварийные службы переведены в усиленный режим работы. Они продолжают откачку дождевой и подпочвенной воды с подтопленных территорий и частных домовладений.