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Klymenko Time: в Киеве из-за сильного дождя затопило продуктовый магазин

В Киеве из-за сильного дождя затопило продуктовый магазин, сообщает Klymenko Time.

Klymenko Time: в Киеве из-за сильного дождя затопило продуктовый магазин
© Газета.Ru

Также в городе начался сильный град, в результате чего возник потоп на улицах и дорогах.

Ранее администрация Армавира в Краснодарском крае ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе из-за проливного дождя, который там прошел в воскресенье.

По информации властей, 4 июня в Армавире в течение часа выпала двухнедельная норма осадков. В результате было подтоплено около 15 частных домов.

В мэрии заявили, что городские аварийные службы переведены в усиленный режим работы. Они продолжают откачку дождевой и подпочвенной воды с подтопленных территорий и частных домовладений.

Как отмечается, в Армавире из-за сильных осадков по улице Шоссейной произошел обвал канализационного коллектора. Было отключено 14 электроподстанций. Автовокзал и детский сад №10 оказались частично затоплены. Воспитанники этого детсада переведены в ближайшие учреждения дошкольного образования.

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