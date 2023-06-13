Врач Никитенок: дети могут болеть до 12 раз в год

Почему ребёнок часто болеет? Потому что у маленьких детей полностью не сформирован иммунитет. Он формируется до пяти лет. За это время нарабатываются антитела, клетки иммунологической памяти по отношению ко многим инфекциям, и течение болезней обычно сопровождается разными симптомами.

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По мере взросления ребёнка его иммунитет развивается и частота простудных болезней снижается, а точнее — уже не каждый контакт с инфекцией становится причиной развития заболевания. О том, как родителям относиться к детским болезням и почему ребёнок часто болеет, «Секрету» рассказала Анна Никитёнок, заведующая педиатрическим отделением клиники «Мой медицинский центр» в Санкт-Петербурге.

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Способы профилактики детских болезней

У вас часто болеющие дети? Тогда следуйте рекомендациям. Каждая острая инфекционная болезнь оказывает негативное воздействие на организм. Как во время острого течения заболевания, так и после этого строго выполняйте советы врача. Не следует заниматься самолечением, особенно применять препараты, влияющие на работу иммунной системы. Для профилактики заболеваний используются следующие методы:

Специфический — это вакцинация, введение в организм ослабленных инфекционных агентов для активации антител.

Неспецифический — закаливание, режим дня, грамотное питание, минимальное посещение общественных мест во время эпидемических вспышек болезней.

Ещё детские болезни вирусного характера развиваются из-за наличия хронических заболеваний ЛОР-органов (аденоидит, тонзиллит и пр.). Как правило, к трём годам формируется лимфоидная ткань носоглотки, и там часто развиваются инфекционные процессы, в результате длительно протекают респираторные заболевания. Если ваш ребёнок часто болеет, то обращайтесь к ЛОРу, выполняйте все рекомендации по санации ЛОР-органов — это положительно скажется на детском здоровье.

«Кроме того, течение, например, аденоидита зачастую носит непрерывно-рецидивирующий характер, и создаётся впечатление, что ребёнок постоянно болеет. Однако своевременное обращение к ЛОРу, выполнение всех рекомендаций по санации ЛОР-органов, а при наличии показаний и радикальное решение проблемы (удаление аденоидов, миндалин) позволит уменьшить количество эпизодов заболеваний», — рассказывает Анна Никитёнок.

Также распространены проблемы с аллергией, которая получает всё большее распространение. Аллергия — это иммунный процесс, влияющий на формирование иммунитета детей, который обычно становится причиной более частых простудных заболеваний. Проявления таких недугов бывают различными — от кожных реакций до кишечных и респираторных признаков. Поскольку местная защита падает, аллергическое воспаление слизистой дыхательных путей служит «входными воротами» для инфекции. Поэтому важно придерживаться правильного рациона, принимать лекарства, выполнять гигиенический режим. Ещё один фактор — это полипрагмазия (одновременное применение множества лекарств).

«В фармакологии существует понятие синергии — это значит, что лекарства дополняют и усиливают друг друга, и понятие антагонизма — это когда они, наоборот, уменьшают эффективность друг друга. Поэтому, обращаясь к врачу, обязательно предоставляйте ему сведения обо всех принимаемых лекарственных препаратах. На период острых заболеваний, особенно сопровождающихся лихорадкой, следует отменять все профилактические мероприятия, принимая только жизненно важные препараты и те, что направлены непосредственно на купирование острого заболевания», — предупреждает врач Никитёнок.

Если у ребёнка есть признаки острой болезни, даже в лёгкой форме, его надо оставить дома и обратиться к специалисту. Это позволит организму восстановиться, а также избежать инфицирования других детей в коллективе детсада или школьного заведения.