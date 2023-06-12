Россиян предупредили о риске потери пособия на ребенка

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что россияне могут потерять пособие на ребенка при ряде условий. Об этом она высказалась в беседе с Ura.ru.

Бессараб предупредила россиян о риске потери пособия на ребенка при отсутствии повторного заявления на выплату, которое необходимо подать через год. По ее словам, в льготе могут отказать, если доход семьи изменился или ребенок вырос.

«Пособия устанавливаются на 12 месяцев. Пока этот срок не прошел, семья пользуется пособием. Спустя 12 месяцев они подают новое заявление. Если этого не сделать, выплата прекращается. Это касается единого пособия и всех остальных пособий на детей. Сейчас порядок таков, потому что доход семьи может измениться, ребенок может вырасти», — объяснила депутат.

По словам политика, получать пособие станет проще, поскольку появились единые сроки выплат. Если заявление было подано в мае, то средства начислят 5 июня. Глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что с 2024 года размер пособий по уходу за ребенком вырастет до 49 тысяч рублей, в 2025 году — до 66 тысяч рублей.