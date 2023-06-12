«Дети перегружены»: надо ли отменять домашние задания в школах

Предложение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова отменить домашнее задание для школьников вызвало дискуссии в обществе. Готова ли государственная система образования к таким переменам, реальна ли отмена «домашки» и кто от этого выиграет — в материале NEWS.ru.

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Зачем отменять домашние задания

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Предлагая разработать законопроект, который отменит домашние задания в российских школах, Владислав Даванков процитировал собственного ребенка.

«Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит „домашку“. Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло», — сообщил вице-спикер нижней палаты парламента в Telegram.

Даванков отметил, что планирует обсудить вопрос об отмене домашнего задания в школах на ближайшей встрече с представителями московского департамента образования и науки. По словам депутата, разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем.

Согласно утвержденным рекомендациям Роспотребнадзора, сейчас школьники во 2–3-м классах не должны тратить на выполнение домашнего задания более 1,5 часа в день, в 4–5-м — более двух, в 6–8-м классах — 2,5 часа, в 9–11-м — максимум 3,5. В первом классе домашние задания не предусмотрены.

Источник в окружении Даванкова рассказал NEWS.ru, что депутат «совсем не хотел пиариться, эта тема его реально волнует».

«Он действительно считает, что дети сегодня перегружены, и нагрузку надо снижать. Тема зашла, потому что народная: никому не нравится с детьми сидеть вечерами за учебниками», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Как домашние задания влияют на здоровье школьников

Идея Даванкова вызвала дискуссии в различных ведомствах. Источник в Министерстве просвещения одного из регионов сообщил NEWS.ru, что на днях инициативу бурно обсуждали на одном из совещаний.

«Оказалось, что и в педагогическом сообществе нет единого мнения. Например, есть те, кто считает, что необходимо оптимизировать домашние задания. Ведь сейчас очень часто дети учатся по шесть-семь уроков, после чего приходят домой и снова садятся за тетради и учебники. Это неправильно и в некоторых случаях даже может повредить здоровью», — сообщил собеседник NEWS.ru.

Согласно данным Минздрава, менее 4% выпускников школ сегодня являются практически здоровыми, 80% школьников хронически больны, у 50% есть различные физиологические отклонения, более 70% страдают нервно-психическими расстройствами.

Проведенное Адыгейским республиканским институтом повышения квалификации исследование показало, что в настоящее время у каждого второго школьника выявлено сочетание нескольких хронических заболеваний.

«Особенно неблагоприятна ситуация со здоровьем учащихся в школах нового типа (гимназии, колледжи и тому подобные), где велики объем и сложность учебной информации, а учебный процесс характеризуется значительной интенсивностью. Повышенная учебная нагрузка не остается бесследной: до 50% гимназистов заканчивают учебный день с признаками сильного и выраженного переутомления», — отмечается в работе.

В современных школах действительно много задают на дом, что иногда негативно влияет на самочувствие и здоровье детей, подтвердил в разговоре с NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых.

«С таким объемом, конечно, трудно справляться, и всё это в конечном счете приводит к нарушениям сна, переутомлению, а в некоторых случаях — к возникновению депрессивных состояний. Именно поэтому, на мой взгляд, следует всерьез реформировать эту систему: найти некий баланс между учебой и свободным временем, занятиями спортом», — отметил Малых.

Делают ли дети домашнее задание сами

Проведенные ранее социологические исследования показали, что большинство школьников выполняют домашние задания вместе с родителями. Так, больше половины взрослых (56%) делают уроки вместо своих детей, выяснилось в ходе исследования «Mail.ru Дети», которое цитировали РИА Новости.

«Чаще всего родители берутся за математику (32%), иностранный (28%) и русский (26%) языки, изобразительное искусство (25%) и литературу (19%). 70% делают уроки со своими детьми, треть опрошенных (33%) считают, что ребенок должен справляться с домашним заданием сам, еще 37% заявили, что помогать детям — неплохая практика», — говорится в материалах исследования.

Согласно данным опроса, около 30% тратят час на выполнение домашнего задания с ребенком, 29% — два и 22% — больше двух.

«Вице-спикер Даванков абсолютно прав, что сейчас родители подменяют учителей. Папы, мамы, бабушки, дедушки заново проходят школьную программу. Учителя проверяют, как отработали с ребенком родители», — подчеркнул в разговоре с NEWS.ru политолог Константин Калачёв, который ранее работал учителем истории в школе.

По его мнению надо учить так, чтобы, во-первых, ребенок не просил отца или мать объяснить всё заново. Во-вторых, домашние задания не должны занимать всё свободное время ребенка. «Сначала сидеть полдня за партой в школе, потом до ночи за столом дома, а на выходе получаются сколиозные невротики», — возмутился Калачев.

Политолог считает, что отмены домашних заданий не будет, но советует «пересмотреть нагрузку».

Могут ли домашние задания отменить полностью

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) пояснил NEWS.ru, что выступает «скорее против этого предложения, чем за».

«Иначе когда учить алфавит? Таблицу умножения? А будет ли кто-нибудь, кроме истинных книжных червей, читать произведения из школьной программы, если это не будет обязаловкой?» — задался вопросом Нилов.

Первый заместитель думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин (КПРФ) в разговоре с NEWS.ru высказался за сокращение объемов домашнего задания.

«Полностью отменять — неправильно. Дети должны что-то делать и самостоятельно. В ходе получения образования дети иногда должны делать то, что не хочется, но необходимо. Нужно сократить объем домашних заданий. Но отменять их полностью нельзя», — подчеркнул депутат.

Глава комитета Госдумы по молодежной политике, член фракции «Единой России» Артем Метелев заявил NEWS.ru, что рассчитывать на полную отмену домашних заданий не стоит.

«Они нужны, чтобы ребенок закрепил полученные знания, мог отточить навыки. К тому же всё изучить на уроках невозможно, часть работы приходится выполнять дома. Однако надо признать, что сегодня дети очень перегружены, вынуждены тратить на домашние задания по несколько часов», — пояснил Метелев, подчеркнув, что у школьников «должно быть детство».

Будет ли «оптимизация» домашнего задания

Большинство опрошенных NEWS.ru экспертов сходятся во мнении, что рассчитывать на тотальную отмену «домашки» не стоит. Однако предложение Даванкова в конечном счете может привести к «оптимизации» домашних заданий.

«В средней и старшей школе, по моему мнению, домашние задания должны быть. Без них глубокое освоение дисциплины считаю невозможным. Другое дело, что задания должны быть разумными по объему, желательно, чтобы они носили творческую направленность. Но школьник должен освоить методы самостоятельной работы, иначе вся работа учителя, даже очень хорошего, окажется неэффективной», — заявил NEWS.ru доктор технических наук, профессор, автор Telegram-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.

О необходимости коррекции учебной нагрузки говорят и в общественной организации «Родительское собрание».

«Домашние задания бывают разных типов, многие из них необходимые и полезные. Однако больше всего родителей раздражают поделки, когда вся семья до полуночи вынуждена что-то клеить и лепить. Это весьма спорные задания», — заявил NEWS.ru глава организации Константин Долинин.

Член комитета Совфеда по науке и образованию Айрат Гибатдинов считает, что отмена домашнего задания — «совершенно нецелесообразное решение».

«Ребенок должен всесторонне развиваться и учиться думать самостоятельно, решать определенные задачи. Все это дарит важнейший опыт. Школа обязана дать ребенку все необходимые знания и затем проверить то, как ученик усвоил полученный материал», — отметил в беседе с NEWS.ru сенатор.