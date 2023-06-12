Поток вредных для детей игрушек из-за границы хотят остановить

Контрафактные товары регулярно ввозят в Россию из-за рубежа. Пресекает попытки ввоза Федеральная таможенная служба. Нередко подделкой оказываются товары для детей. Так, 29 мая более 27 тысяч контрафактных наборов LEGO обнаружили алтайские таможенники в фуре, прибывшей из Казахстана. Экспертиза подтвердила, что конструктор поддельный. Как в нашей стране планируют защищать безопасность детей, разбиралась «Парламентская газета».

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Защитить самое дорогое

Данные об изъятых партиях контрафакта ФТС публикует регулярно. Часто в релизах фигурируют детские товары. Например, в апреле почти 1200 плюшевых чебурашек обнаружили уссурийские таможенники в багаже гражданина Китая. Товар мужчина не задекларировал и, по его словам, вез для друга, который планировал продавать контрафакт.

Защитить детей от вредных для здоровья подделок крайне важно, уверена первый зампред Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Поэтому Госдумой запланирован ряд шагов в этом направлении.

«Вопросы часто возникают, когда мы говорим о продажах через интернет. В офлайн-торговле мы добились, чтобы у детских товаров обязательно был сертификат и родители всегда могли попросить продавца показать эти документы. В интернет-пространстве этого пока нет. Поэтому в Госдуму внесен законопроект, который призван обязать продавца рядом с карточкой товара размещать ссылку на электронный сертификат. Все сертификаты будут собраны в реестре Росаккредитации. Тогда мы и в интернете не будем покупать кота в мешке. Законопроект еще не рассматривался, надеюсь, это произойдет в ближайшее время», — сказала Буцкая.

Депутат рассказала, что прорабатывается еще одна возможность регулирования рынка детских товаров — маркировка продукции: «Это возможность сразу отследить биографию товара. Сейчас мы работаем над маркировкой детских игрушек. В частности, продумываем внедрение психолого-педагогической экспертизы. Очень важно, какое психологическое воздействие будет оказывать игрушка на наших детей, какую воспитательную функцию будет нести. Прохождение такой экспертизы должно быть одним из условий маркировки. Этот законопроект пока в разработке».

Поддержать отечественного производителя

Но лучше всего защитит от иностранных подделок выпуск собственной качественной продукции. Важно поддержать наших производителей, уверена Буцкая. И в этом направлении тоже идет работа: «Мы разрабатываем законопроект про российскую полку. Он определяет, что на полках российских магазинов должна быть преференция для российских товаров ровно в том проценте, в котором они сейчас импортозамещены в России. Если, например, на долю отечественных производителей приходится 50 процентов производства какого-то товара, то на полках в магазинах он должен быть представлен в том же проценте. При этом мы не запрещаем импортные товары, просто сужаем пространство для их продажи и расширяем пространство для продажи отечественной продукции».

Около трех тысяч российских предприятий производят сегодня товары для детей, однако доля их продукции на внутреннем рынке составляет только 30 процентов.

Не ошибиться с выбором

Покупая детскую игрушку, нужно убедиться, что она безопасна для ребенка. В этом помогут советы Роскачества. Специалисты ведомства рекомендуют:

- Найти возрастную маркировку в описании продукта, чтобы убедиться, что игрушка предназначена для ребенка нужного возраста. Часто несчастные случаи происходят, когда дети играют с предметами, предназначенными для мальчиков и девочек более старшего возраста.

- Выбирать известные бренды. Они дорожат репутацией и, как правило, стремятся соответствовать требованиям безопасности.

- Обратить внимание на цену. Если она низкая — это повод насторожиться. Когда игрушка стоит дешевле аналогов, она может оказаться некачественной.

- Проверить наличие упаковки и инструкции. Подделки часто поставляются без фирменной упаковки и вкладыша с описанием условий эксплуатации и другой маркировки.