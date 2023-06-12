Как привить детям любовь к музыке и искусству

Певец и композитор Алекс Анохин дает пошаговые рекомендации для всех родителей.

Многие родители уверены, что заинтересовать ребенка классическим искусством или музыкой очень сложно. На самом деле это не так. Любовь к ним можно привить детям с самого раннего возраста. Тогда, будучи уже более взрослыми, они сами будут тянуться к прекрасному и интересоваться этими вопросами. Существует несколько советов для родителей, которые хотят всесторонне развивать своего малыша.

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Музыкальные вкусы

Уже доказано, что ребенок, который с детства окружен музыкой (даже если карьеру музыканта он делать не планирует), успешен в математических науках, более уверен в себе и умеет сконцентрироваться на необходимой информации или действии. Вот несколько советов для того, чтобы дети начали ценить музыку:

- Ассоциировать мелодию с положительными эмоциями. Музыка всегда влияет на настроение детей. Веселая мелодия успокоит плачущего малыша, медленная колыбельная — заставит уснуть. Последите — какая музыкальная композиция вызывает у ребенка улыбку. И старайтесь включать ее ему почаще.

- Показать, что музыка разнообразна. Конечно, дети больше любят мелодии из любимых мультипликационных фильмов или игр. Но стоит ставить ему разные мелодии — от классики до тяжелого рока (даже если вам какой-то жанр не по душе). Это поможет сформировать собственный вкус ребенка. Понять, что музыка бывает разной и не обязательно любить то, что любят и навязывают другие люди.

- Использовать игры с музыкой. С ребенком постарше можно поиграть в подобие популярное ранее передачи «Угадай мелодию» или просить его закончить, прослушанную ранее песню. Музыка, поданная в игровом формате, заинтересует ребенка гораздо больше, чем мелодия, слушать которую его заставляют.

- Рассказать о том, что любите вы. Стоит делиться с детьми и своими вкусовыми предпочтениями. Расскажите ему за что вы любите тут или иную мелодию либо исполнителя, что значит текст песни и т. д. Ребенок будет видеть ваше воодушевление и обязательно заинтересуется этой темой. Но если ваши предпочтения он, в дальнейшем, разделять не будет, навязывать ему их не стоит. Наоборот, поинтересуйтесь — что нравится ему, послушайте и обсудите эту музыку вместе. Ребенок почувствует поддержку и поймет, что его интерес к музыке имеет значение.

Любовь к искусству

Многим покажется, что с музыкой все достаточно просто. А вот научить ребенка любить искусство — задача непосильная. На самом деле и эти ценности легко можно привить детям с раннего возраста. Для того чтобы ребенок не зевал в музеях, а, наоборот, с удовольствием туда возвращался, стоит:

- Познакомить ребенка с творчеством Ван Гога и Кандинского. Творчество этих художников легко воспринимается детьми. Ведь на их картинах множество ярких и красочных персонажей, геометрических фигур и загадочных рисунков. Ребенку будет интересно рассматривать их, как картинки в детской книжке. Это несомненно отложится в его памяти и, в дальнейшем, он всегда узнает картину, с которой познакомился еще в раннем детстве.

- Правильно подготовиться. Музей для ребенка не самое веселое место. Ведь бегать, кричать, играть и все хватать там нельзя. Поэтому, во-первых — все «нельзя» нужно заменить на «можно». Заранее объясните ребенку, что можно обо всем спрашивать, угадывать что изображено на картине или что значит скульптура, можно поиграть с родителями и т. д. Тогда, перед походом в музей, ребенок будет настроен позитивно, понимая, что там его может ждать много нового и интересного.

- Уметь поиграть с ребенком. Так как же играть с ребенком в музее или художественной галерее? На самом деле нет ничего сложного. Главное — заранее продумать темы. Например, можно предложить ребенку, во время прогулки по залам найти определенную вещь, вместе с ним, наперегонки, искать на картине какой-либо предмет или считать их количество, находить во время осмотра экспонатов и картин предметы на определенную букву и т. д. Главное заинтересовать ребенка, показать ему, что это совсем не скучно.