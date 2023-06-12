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Детей хотят защитить от контрафактных игрушек

Поддельные товары регулярно ввозят в Россию из-за рубежа. Нередко контрафактом оказываются продукты для детей. Так, в конце мая более 27 тысяч поддельных наборов LEGO обнаружили алтайские таможенники в фуре, прибывшей из Казахстана.

Детей хотят защитить от контрафактных игрушек
© Unsplash

Защитить детей от вредных для здоровья подделок крайне важно, уверена первый зампред Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Поэтому Госдумой запланирован ряд шагов в этом направлении.

«Вопросы часто возникают, когда мы говорим о продажах через интернет. В офлайн-торговле мы смогли победить — добились, чтобы у детских товаров обязательно был сертификат и родители всегда могли попросить продавца показать эти документы. В интернет-пространстве этого пока нет. Поэтому в Госдуму внесен законопроект, который призван обязать продавца рядом с карточкой товара размещать ссылку на электронный сертификат. Все сертификаты будут собраны в реестре Росаккредитации. Тогда мы в Интернете не будем покупать «кота в мешке». Законопроект еще не рассматривался, надеюсь, это произойдет в ближайшее время», — сказала Буцкая.

Депутат рассказала, что прорабатывается еще одна возможность регулирования рынка детских товаров — маркировка продукции: «Это возможность сразу отследить биографию товара. Сейчас мы работаем над маркировкой детских игрушек. В частности, продумываем внедрение психолого-педагогической экспертизы. Очень важно, какое психологическое воздействие будет оказывать игрушка на наших детей, какую воспитательную функцию будет нести. Прохождение такой экспертизы должно быть одним из условий маркировки. Этот законопроект пока в разработке».

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