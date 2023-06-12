Детей хотят защитить от контрафактных игрушек

«Вопросы часто возникают, когда мы говорим о продажах через интернет. В офлайн-торговле мы смогли победить — добились, чтобы у детских товаров обязательно был сертификат и родители всегда могли попросить продавца показать эти документы. В интернет-пространстве этого пока нет. Поэтому в Госдуму внесен законопроект, который призван обязать продавца рядом с карточкой товара размещать ссылку на электронный сертификат. Все сертификаты будут собраны в реестре Росаккредитации. Тогда мы в Интернете не будем покупать «кота в мешке». Законопроект еще не рассматривался, надеюсь, это произойдет в ближайшее время», — сказала Буцкая.