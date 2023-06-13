Родителям назвали  оптимальный уровень строгости без вреда для ребенка

Строгость является неплохим качеством для каждого родителя, потому что ребенку необходимо соблюдать рамки и понимать все границы дозволенного в семье, но при этом важно иметь справедливое отношение к детям, заявила NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. Специалист отметила, что к воспитанию ребенка важно подходить с умеренной строгостью.

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Когда родители чересчур строги к ребенку и иногда тиранят его, тогда он чувствует, что от него ничего не зависит, что его мнение по любому вопросу не будет учитываться. Такая строгость серьезно отражается на ребенке. Умеренная строгость родителей помогает ребенку быть ответственным, последовательным, чутким, ставить и достигать поставленные цели, — сказала Наумова.

Психолог добавила, что такие дети будут хорошо адаптированы к реалиям жизни.