Любимая игрушка ребенка расскажет о его скрытых талантах

Характер малыша проявляется с раннего детства.

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С любимым плюшевым мишкой малыш не расстается даже во сне, а среди десятков машинок выбрал одну, с которой ходит и на прогулки, и в детский сад. Именно так ребенок определяет самую ценную вещь, а еще проявляет формирующийся характер.

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Кукла

Вопреки стереотипам, если малыш не выпускает из рук милого пупса или куклу и обожает играть в «дочки-матери», это совсем не значит, что у него тяга к домашнему хозяйству. Психологи уверены, что любовь к куклам — попытка ребенка наладить социальные связи. Обычно пупсов обожают дети добрые, мягкие, желающие проявлять заботу. Кроме того, малыш, выбравший любимой игрушкой куклу, склонен к самоанализу и постоянному наблюдению за поведением и поступками других людей.

Мягкие игрушки

Если среди десятков игрушек ребенок выбрал плюшевого львенка или мишку, скорее всего, он растет коммуникабельным, общительным человеком, обожающим оказываться в центре внимания. Именно такой малыш с удовольствием будет рассказывать стихи на домашних праздниках, участвовать в спектаклях и общаться с бабушками на лавочке у подъезда. А еще дети, обожающие мягкие игрушки, трепетно относятся к животным. Они готовы принести домой каждого уличного котенка, а школьный обед разделить с бездомной собакой.

Машинки, танки и другой транспорт

Психологи считают, что любители машинок подражают взрослым мужчинам, стараются проявить маскулинность. К тому же, все игрушки, связанные с транспортом, помогают придумывать сценарии. Обычно эти дети обладают аналитическим складом ума, в будущем их будут привлекать путешествия и возможность глубоко разобраться в ситуации.

Самодельные игрушки

Если малыш предпочитает всем купленным игрушкам самодельные, значит, в вашем доме растет творческая личность, которой важно проявлять фантазию. Этот ребенок видит мир иначе и пытается проявить себя в нем. Помогите малышу развить способности, записав его в театральные кружки, на танцы или другие творческие секции.

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