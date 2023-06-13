Нарколог объяснил, как поговорить с детьми перед поездкой в лагерь

"Главная задача взрослых — научить ребенка говорить "нет" на то, что ему не нравится. Объясните подростку, что он не должен бояться выглядеть "белой вороной", отказавшись, от сигарет или алкоголя. Наоборот — тот, кто имеет свое четкое мнение и позицию, вызывает у окружающих гораздо больше уважения, чем тот, кто соглашается на все подряд в ущерб своим желаниям", — подчеркнул Холдин.