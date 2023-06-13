Нарколог объяснил, как поговорить с детьми перед поездкой в лагерь

Нарколог Холдин призвал родителей провести беседу с детьми перед поездкой в летний лагерь
Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Московской области, психиатр-нарколог Виталий Холдин в эфире "Радио 1" объяснил, как предостеречь ребенка от употребления алкоголя и табака в летнем лагере.
По его словам, родители должны провести беседу с подростком, рассказав, что он не обязан следовать за толпой и делать то, что ему не нравится.
"Главная задача взрослых — научить ребенка говорить "нет" на то, что ему не нравится. Объясните подростку, что он не должен бояться выглядеть "белой вороной", отказавшись, от сигарет или алкоголя. Наоборот — тот, кто имеет свое четкое мнение и позицию, вызывает у окружающих гораздо больше уважения, чем тот, кто соглашается на все подряд в ущерб своим желаниям", — подчеркнул Холдин.
Он добавил, что несмотря на то, что школьники стремятся нарушать запреты и делать то, что в их возрасте нельзя, родители должны рассказывать своему ребенку о плюсах здорового образа жизни и о негативных последствиях вредных привычек.