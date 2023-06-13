Хирург назвал главные опасности для детей в летний период

В летний период дети чаще подвергаются различным опасностям, которые связаны с пребыванием на природе. О том, как их обезопасить, Life рассказал хирург детской клиники "РЖД-Медицина" Иван Лукин.

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Так, первая опасность может быть связана с укусами клещей. По словам эксперта, многие родители пытаются самостоятельно удалить насекомое после укуса, однако, лучше этого не делать.

Эксперт отметил, что хоботок клеща можно оставить в коже, что грозит осложнениями. Родителям в случае укусов посоветовали обращаться к хирургу.

Кроме того, Лукин не рекомендует также самостоятельно удалять занозы, которые также становятся частой проблемой летом.

"Самостоятельно удалять занозы не рекомендуется, есть опасность, что часть инородного тела останется в мягких тканях, и потом будут осложнения, и найти занозу будет намного сложнее", — объяснил хирург.

Третий совет, который дал специалист, связан с передвижением на самокатах, скейтбордах и велосипедах, которые являются частой причиной травм у детей летом.

Чтобы обезопасить ребенка, стоит использовать защитные элементы, включая шлем и налокотники.