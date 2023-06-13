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Как развить у дошкольника волю

Развить у ребенка волю помогут игры по правилам и помощь по дому, рассказала психолог Анна Бояринцева.

Как развить у дошкольника волю
© Ferra.ru

Научить ребенка управлять своим поведением можно с помощью нескольких приемов, рассказала ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» Анна Бояринцева.

Для формирования волевой готовности можно учить планировать неделю, день, а также после подводить итоги. Кроме того, поспособствует этому и обучение сосредоточению на инструкции от взрослого. Полезно будет также включать ребенка в помощь по дому — давать ему поручения и задания, учить с ним стихотворения, отметила Бояринцева.

Помогут, по словам специалиста, и игры по правилам, с постановкой цели и достижением результата. Психолог посоветовала развивать у дошкольника произвольность в движениях — в этом помогут игры со скакалкой, игра на музыкальных инструментах, бросание мяча в цель.

Наличие у ребенка волевой готовности — один из показателей, что он созрел для школы, подчеркнула специалист.

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