Назван оптимальный возраст ребенка для отправления в детский сад

«Ребёнок никогда не хочет разлучатся с мамой, пока ему не исполнилось 3-3,5 года. Только по достижении этого возраста ребёнок способен уходить от мамы, не оборачиваясь на неё, то есть он готов впервые сепарироваться. А как часто отдают в детский сад? Ясли, няни, маме нужно выходить на работу или мама тут же рожает второго ребёнка и переключает своё внимание на другого. Происходит дистресс разлуки. Сначала ребёнок начинает цепляться за объект своей любви — за мамочку. Мама отцепляет ребёнка, тот начинает протестовать: его заводят в группу, он плачет или разбрасывает игрушки. Далее ребёнок впадает в депрессивную фазу, он думает, что его бросили, за ним не придут, ему тревожно. А потом он смиряется и ему становится всё равно. Он начинает играть, увлекается детьми. Поэтому, чтобы у ребёнка не было в дальнейшем травм при общении, лучше отдавать его в садик в 3-3,5 года».