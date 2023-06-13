Чем занять ребенка в машине

Путешествия на личном автомобиле пользуются особой популярностью. Во-первых, зачастую этот вариант является более выгодным в сравнении с другими видами транспорта. Во-вторых, в данном случае вы ни от кого не зависите: можно выехать, когда захочется, сделать остановку и отдохнуть также в любой подходящий вам момент.

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Однако даже поездка на своей машине может обернуться сложностями, если одним из пассажиров является ребенок. Чем занять детей, чтобы им не было скучно и некомфортно во время длительного путешествия, – в материале "Рамблера".

Совсем юные путешественники

Маленького ребенка в дороге в первую очередь рекомендуется обеспечить любимой мягкой игрушкой. Пригодятся и любые другие игрушки, с которыми малыш проводит время в повседневной жизни. Если же ему не хочется совершать никакие телодвижения, можно прибегнуть к музыке – например, включить саундтреки к любимым мультикам.

Еще один вариант для творческих юных пассажиров – доска для рисования. Писать картины с помощью обычных карандашей и бумаги в поездке не очень удобно, поэтому на помощь зачастую приходят подобные мини-мольберты.

Пассажиры постарше

Для ребенка постарше можно также включить музыку из мультфильмов или аудиосказки. Если же он, например, начинает отвлекаться от сюжета на пейзажи или проезжающие машины и капризничать, не будет лишним дать ребенку книгу с красивыми иллюстрациями. Еще одна идея: хорошо знакомая всем игра в слова. Называете слово, а следующий игрок должен придумать другое на последнюю букву предыдущего.

Есть и другие интересные "устные" развлечения: можно попросить малыша считать автомобили определенного цвета, деревья, остановки, придорожные кафе. Для того, чтобы больше увлечь маленького пассажира, преподнесите игру как важное поручение: объясните ребенку, что все эти факторы важны для вашего пути, и чем больше он насчитает предметов, тем лучше.

Подростки