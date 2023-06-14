Куда сходить с детьми в Калининграде

Мы подготовили список локаций в Калининградской области для самых маленьких путешественников

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Город профессий «Кидсберг»

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История

«Кидсберг» — это целый мир профессий и развлечений, созданный совместно с крупными компаниями Калининграда. Здесь дети на время становятся взрослыми. Сначала руководители планировали создавать пространство, где дошкольники и школьники могут получить раннюю профориентацию. Однако после посещения международной выставки в Москве приняли решение привезти в Калининград новый масштабный проект изучения профессий через игры. Так, в 2019 году родился полноценный мир, в котором главные эксперты — дети. Город не перестаёт развиваться: появляются новые партнёры, открываются новые локации и добавляются новые профессии.

Зачем идти

В «Кидсберг» представлено 25 локаций и более 80 профессий. Ребёнок не только сможет весело провести время, но и узнать, как устроен аэропорт, сдать экзамен в автошколе и получить права, выйти в радиоэфир, самостоятельно провести в дом интернет и многое другое. За свою работу дети получат зарплату, которую смогут потратить в магазине «Кидсберг», положить под проценты в банк или потратить на благотворительность. Город профессий можно посетить не только индивидуально, но и группой, а также отметить здесь день рождения.

Что обязательно нужно сделать

В городе профессий «Кидсберг» каждый найдёт занятие на свой вкус. Здесь ребята могут прокатиться на пожарной машине и потушить горящий дом, поработать на экскаваторе, провести археологические раскопки. Те, кто интересуется медициной, могут вылечить зубы Розовой пантере в стоматологическом кабинете и позаботиться о животных в ветеринарной клинике, юные пекари попробуют приготовить и украсить печенье. А выйдя на главную сцену города, каждый ребёнок почувствует себя настоящей звездой.

Режим работы

Ежедневно с 10:00 до 20:00.

Сколько стоит

Дети от 2 до 4 лет — 800 руб.

Дети от 4 до 14 лет — 1400 руб.

Взрослый (сопровождающий) — 200 руб.

Специальные предложения по тарифам можно посмотреть на сайте «Кидсберг».

Где находится

Калининград, ул. Валдайская, 9.

Как добраться

Ближайшая остановка к «Кидсберг» — Военный городок. До неё из центра Калининграда можно добраться на автобусах № 7, № 30, № 10. Также удобно доехать на такси или машине, для посетителей есть бесплатная парковка.

Форт №1 «Штайн»

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История

Форт был построен в 1875-1879 годах и назван в честь прусского государственного деятеля Генриха Фридриха Карла фон унд цум Штайна. Во время штурма Кёнигсберга в 1945 году сооружение практически не пострадало от боевых действий. В советские годы форт использовался как овощехранилище, а с 2021-го новые арендаторы занимаются его восстановлением.

Зачем идти

Форт №1 «Штайн» — крупнейший из сохранившихся в Калининграде фортификационных сооружений. Посетить его можно только в составе экскурсионных групп. Гиды помогут погрузиться в историю и таинственную атмосферу форта, расскажут о прошлом и настоящем форта и ответят на все вопросы. В будние дни экскурсии проводятся в 11:00, 13:00, 15:00 и в 17:00, в выходные — каждый час, с 11:00 до 17:00. А по ночам здесь проводят ночной хоррор-квест «Форт с паранормальными явлениями».,

Что обязательно нужно сделать

После экскурсии не спешите возвращаться в город. Рекомендуем прогуляться по территории, посмотреть на белочек в колесе и сделать фотографии на память. А если хотите пощекотать нервишки, приезжайте сюда вечером и попробуйте расследовать таинственное исчезновение коменданта.

Режим работы

Ежедневно с 10:00 до 18:00.

Сколько стоит

Полный билет — 300 руб.

Льготный — 150 руб.

Где находится

Калининград, Московский проспект первый съезд, 1а.

Как добраться

Ближайшие остановки общественного транспорта — ул. Уютная и ТК «Бауцентр». Добраться можно на автобусе № 29 и маршрутках № 150 и 155.

Подворье на Хуторской

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История

История Подворья на Хуторской началась в 2015 году. Сперва пространство создавалось для близкого круга друзей: в нём были небольшой зоопарк и одна беседка с мангалом. Со временем желающих становилось всё больше, поэтому Подворье постоянно расширялось, достраивались локации. Так и родилась идея о полноценном комплексе для семейного отдыха. Сейчас в Подворье на Хуторской есть большая мангальная зона, 30 беседок, детские площадки и множество арт-объектов.

Зачем идти

В Подворье на Хуторской каждый найдёт занятие по душе. На территории есть зоопарк, где живут более 40 видов животных и птиц. Среди них олени, страусы, верблюды, капибары и многие другие. Животных можно кормить и гладить, а с некоторыми даже познакомиться поближе в контактном зоопарке. Также в Подворье на Хуторской можно арендовать деревянные беседки и принадлежности для пикника. Помимо интересных локаций, гости комплекса могут посетить творческую мастерскую и кафе русской кухни, а также прокатиться на аттракционах. А если одного дня не хватит, в Подворье на Хуторской можно снять апартаменты.,

Что обязательно нужно сделать

В Подворье на Хуторской будет весело и самым взрослым, и самым юным. Все желающие могут сфотографироваться с животными, пострелять в тире, покататься на лошадях и устроить пикник. А для тех, кто хочет расслабиться и полежать, уже подготовлен сеновал.

Режим работы

Ежедневно с 09:00 до 21:00 (вход до 19:00).

Сколько стоит

Взрослые — 300 руб.

Дети от 3 до 13 лет — 150 руб.

Дети до 3 лет — бесплатно.

Где находится

Гурьевский район, посёлок Константиновка, ул. Хуторская, 1.

Как добраться

Ближайшая остановка — посёлок Константиновка. Из центра города можно доехать на автобусе №103 или на машине. Для посетителей есть парковка.

Мануфактура «Карамельково»

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История

В 2014 году создатели Мануфактуры «Карамельково» гуляли по европейскому городку и так вдохновились атмосферой, что решили создать собственную мастерскую по производству карамели в Калининграде. Сегодня у компании четыре точки — две в Калининграде и по одной в Светлогорске и Зеленоградске. Главная миссия — дарить гостям положительные эмоции и возможность окунуться в детство.

Зачем идти

Натуральная карамель и леденцы создаются прямо на глазах у посетителей Мануфактуры «Карамельково» по старинной европейской технологии. Сладости можно купить и забрать с собой, а можно остаться в кафе и попробовать бельгийские вафли, десерты и ароматный кофе. А ещё здесь проводятся мастер-классы, посетив которые можно узнать секреты карамельных дел и создать собственный сладкий шедевр.

Что обязательно нужно сделать

Дети могут попробовать себя в роли настоящих карамелье и создать леденец своими руками. На мастер-классах профессионалы мануфактуры расскажут и покажут, как варить карамель, как придать лакомству особый вкус и создать уникальный рисунок и форму.

Режим работы

Калининград — ежедневно с 9:00 до 21:00.

Зеленоградск и Светлогорск — ежедневно с 10:00 до 21:00 (июнь-август).

Сколько стоит

Групповые мастер-классы проводятся каждые выходные в 11:00 по предварительной записи, стоимость — от 400 рублей.

Где находится

Калининград, ул. Октябрьская, 2

Калининград, ул. Профессора Баранова, 2б

Светлогорск, ул. Ленина, 15

Зеленоградск, Курортный проспект, 14

Замок «Нессельбек»

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История

Замок-отель в средневековом стиле был построен в 2011 году. Многие относятся к новоделу скептически, но все атрибуты замка на месте: ров и подъёмный мост, башни с бойницами, даже опускная решётка на воротах. Внутри постарались воссоздать средневековую атмосферу: везде гобелены, рыцарские доспехи и чучела животных. Неудивительно, что за 12 лет «Нессельбек» стал популярным туристическим местом.

Зачем идти

В здании замка располагается отель, ресторан и спа. В башне работает Музей пыток и наказаний, где можно увидеть орудия пыток времён инквизиции. Правда, исторических предметов в нём нет — все экспонаты были воссозданы на основании чертежей и исторических документов. Но зрелище всё равно впечатляющее. А по вечерам на территории замка проходят рыцарские поединки и конные шоу. Летом их проводят со среды по воскресенье, расписание можно посмотреть на сайте замка.

Что обязательно нужно сделать

Заранее забронировать столик на летней террасе ресторана, чтобы увидеть рыцарский турнир. А после шоу можно примерить доспехи и сделать фото на память.

Режим работы

Музей работает ежедневно с 12:00 до 21:00. Ресторан открыт с 12:00 до 00:00, по пятницам и субботам — до 4:00.

Сколько стоит

Попасть на территорию можно бесплатно в любое время. Билет в музей стоит 150 рублей, посещение рыцарского турнира — от 200 рублей.

Где находится

Калининградская область, посёлок Орловка, переулок Центральный, 7.

Как добраться

Посёлок Орловка расположен в 20 минутах езды от Калининграда. Сюда ходят автобусы № 114 и 116, но доехать на машине или такси получится быстрее.

Театр кукол «Морошка»

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История

Идея создать кукольный бэби-театр возникла в ноябре 2019 за чашкой кофе. Продюсер Иван Андрусов и режиссёр Наталия Степаненко хотели создавать спектакли, на которые могут прийти дети от года. Здесь нет громкой музыки, страшных персонажей, резких и пугающих звуков, поэтому они идеально подходят для первого знакомства с театром. Для каждого спектакля создают авторских кукол и музыкальное оформление.

Зачем идти

В репертуаре есть камерные спектакли для самых маленьких: «Теремок»0+, «Дочурка Груффало»0+. Они проходят в небольших комфортных залах, где нет стандартных кресел — малыши сидят на подушках или на руках у родителей и сами решают, когда стать участником сказки. Некоторые спектакли, например, «Сказка о рыбаке и рыбке»6+ или «Маленький принц»6+, рассчитаны на детей постарше. Создатели уверены, что постановки будут интересны и родителям — это возможность по-новому посмотреть на знакомую сказку и открыть для себя новые смыслы.

Что обязательно нужно сделать

Задержаться после спектакля, чтобы поближе познакомиться с куклами, поиграть на музыкальных инструментах, которые звучали во время спектакля, и сфотографироваться с актёрами.

Сколько стоит

Стоимость билета — от 700 руб.

Где находится

Калининград, Московский проспект, 60 (ОЦКМ)

Калининград, проспект Победы, 1б (Джелатерия «Лабар»)

Деревня викингов Кауп

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История

Прусское городище Кауп построено примерно там же, где в IX-X веках располагался реальный самбийский торгово-ремесленный центр янтарного пути. Энтузиасты-реконструкторы воссоздали строения, быт и образ жизни викингов. В Каупе работают около 30 реконструкторов. Это люди разных профессий, увлечённые археологией и краеведением. С каждым годом городище преображается.

Зачем идти

Чтобы перенестись, как на машине времени, на целое тысячелетие назад, из XXI века в XI. Кауп — это не музей под открытым небом. Это место, где можно прожить несколько часов в действительности тысячелетней давности, увидеть земляные и деревянные постройки, попробовать пищу, приготовленную на открытом огне. По-настоящему погрузиться в эпоху викингов помогут интерактивные программы: «День с викингами», «Пир у конунга», «Ночь духов, или Огни Вальхаллы». Узнать расписание мероприятий можно на сайте Каупа.

Что обязательно нужно сделать

На Каупе найдутся занятия на любой вкус. Гостей научат метать топор, стрелять из лука и арбалета и добывать огонь. На мастер-классах можно выковать изделие из металла в кузне, освоить плетение из кожи, лепку свечей и печать на ткани. Для самых смелых предлагают уроки по жонглированию огненными веерами, стафами и поями.

Режим работы

Кауп работает только в дни мероприятий. В остальное время викинги уходят в походы, и в поселении никого не остается, кроме стражей. А они не пустят.

Сколько стоит

Входной билет — от 300 руб.

Где находится

Зеленоградский городской округ, посёлок Романово.

Как добраться

Добраться до Каупа получится только на машине, постоянные автобусы не курсируют. В дни проведения мероприятий доступен трансфер из Калининграда.

Замок Шаакен

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История

Тевтонский замок известен с XIII века. Слово «шаакен» обозначает «трава». Эта крепость отличалась от остальных своей формой — она была круглой, построенной из огромных балтийских валунов. Как положено, имелись главные атрибуты оборонительного сооружения: ров и две крепостные башни. Внутри — хозяйственные и жилые постройки и даже своя капелла. После 1945 года в замке размещался интернат для немецких детей, а позже — колхозные конюшни. В 80-х в пригодных помещениях замка ещё жили люди. Сегодня остатки замка и земля вокруг него принадлежат РПЦ. Она сдаёт свою собственность в аренду предпринимателям, которые развернули там музейно-исторический комплекс.

Зачем идти

Чтобы посмотреть на руины замка и частично восстановленные помещения. Колорита добавляют аисты, гнездящиеся на башнях, и пролетающие над ними самолёты. Посетить находящийся в мрачном подвале музей инквизиции с орудиями пыток и их жертвами — это страшно интересно! Не столь страшно, но не менее интересно побывать в музее истории замка: в нём есть макет древней крепости, рыцарские доспехи, которые можно примерить, и предметы быта конца XIX - начала XX века. Напоследок стоит погулять по замковому двору, не изменившемуся за 400 лет, где представлена выставка средневековых деревянных осадных орудий. Перекусить можно здесь же, в средневековой таверне.

Что обязательно нужно сделать

Пройти недавно построенный по классическим образцам каменный лабиринт, пообщаться с живущими тут курами, козами, лошадьми, собаками и кошками. За дополнительную оплату доступно катание на лошадях, стрельба из лука, фотосессия в средневековых костюмах. А летом в замке проходят театрализованные представления.

Режим работы

Ежедневно, 10:00 — 18:00. Экскурсии проходят каждый час: первая в 11:00, последняя в 17:00.

Сколько стоит

Взрослый билет с экскурсией — 350 рублей, детский и льготный — 270.

Где находится

Гурьевский район, посёлок Некрасово, ул. Центральная, 42.

Как добраться

Из Калининграда в Некрасово ходят рейсовые автобусы № 116 и № 145.

Музей филинов и сов «ФилоСовия»

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История

Музей открылся в Зеленоградске в 2017 году. В основу легла частная коллекция, состоящая из почти трёх тысяч экспонатов. Через два года после открытия в музее поселились и живые птицы.

Зачем идти

«ФилоСовия» — скорее, не музей, а мини-зоопарк. Здесь проводят познавательные экскурсии, тематические праздники и мастер-классы: у камина в юрте участники создают своими руками оригинальные сувениры и узнают много интересного о совах. Но посетить музей стоит прежде всего ради общения с диковинными птицами. Здесь обитают восемь видов сов, вороны и орлан-белохвост. Птицы живут семьями в просторных вольерах. У каждой свой характер и особенности общения. Одни шипят и щёлкают клювом в любой непонятной ситуации, другие — милые, ласковые, наивные и доверчивые. Многие уже научились позировать для фотографий и демонстрировать показательные полёты.

Что обязательно нужно сделать

Во время «Живых бесед» сокольники открывают птичьи вольеры и выносят питомцев, рассказывают о них посетителям и дают возможность желающим поучаствовать в кормлении и обучении пернатых. С любой из птиц можно сделать потрясающие фото.

Режим работы

Вторник — воскресенье с 11:00 до 19:00, понедельник — выходной.

Сколько стоит

Полный — 350 руб.

Льготный — 300 руб.

Социальный — 50 руб.

Где находится

Зеленоградск, ул. Тургенева, 9В.

Как добраться

Из Калининграда в Зеленоградск регулярно ходят автобусы и электрички. Прогулка от вокзала до музея займёт не больше десяти минут.

Конный завод Георгенбург

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История

История крепости Георгенбург началась в далёком XIV веке. На протяжении многих лет крепость была королевским даром и передавалась из рук в руки, пока в 1828 году её не приобрёл Иоганн Вильгельм Симпсон, потомок шотландского рода и торговец. Именно он начал разводить лошадей в крепости. Дело Симпсона продолжил его сын. Сейчас в Георгенбурге расположены комплекс коннозаводских построек, манежи и конюшни. На базе конного завода находится спортивная секция для обучения искусству верховой езды.

Зачем идти

В Георгенбурге проводятся экскурсии для взрослых и маленьких. Там вы узнаете историю развития коневодства в Пруссии, посетите конюшни и манежи, а также познакомитесь с тремя породами лошадей конного завода: тракененской, голштинской и ганноверской. На территории комплекса есть гостиница, ресторан и летнее кафе.

Что обязательно нужно сделать

Гости могут рассмотреть как старые конюшни со всеми историческими деталями, так и современные. Все желающие могут поближе пообщаться с лошадьми: покормить яблоками и морковкой, погладить и даже прокатиться верхом.

Режим работы

Вторник — воскресенье с 11:00 до 15:00, понедельник — выходной.

Сколько стоит

В Георгенбурге проводятся экскурсии, цены уточнить можно напрямую у экскурсовода.

Где находится

Черняховский район, посёлок Маёвка, ул. Центральная, 10.

Как добраться

Удобнее всего будет добраться до конезавода Георгенбург в составе экскурсии или на машине.

Школа гимнастики мозга

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История

Руководитель Школы гимнастики мозга Богданна Капштан в 2010 году занялась кинезиологией, чтобы улучшить своё физическое состояние. Она поняла, насколько эффективны спортивные упражнения, и стала применять свои техники в работе со спортсменами. Её подопечные стали завоёвывать медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх, и в 2019 году Богданна открыла собственную Школу гимнастики мозга. По её словам, Центр «Мой бизнес» и Школа социального предпринимательства дали в разы больше знаний, чем экономическое образование. Бесценная информация о ведении своего дела придали уверенности в себе, а финансовая поддержка и постоянная консультация открыли новые возможности.

Зачем идти

Кинезиологические техники помогают не только поддерживать тело в тонусе, но и сконцентрировать внимание, увеличить скорость мышления и улучшить память через специальные упражнения. Специалисты школы не останавливаются на достигнутом и постоянно генерируют новые идеи. Занятия проводятся в офлайн и онлайн-форматах, индивидуально и в группах. У детей тренировки проходят в игровой форме без изнуряющих упражнений с помощью кинезиомячиков, балансбордов и нейротренажёров. В скором времени планируется расширение пространства.

Что обязательно нужно сделать

Школа гимнастики мозга подходит людям разного возраста. Для детей, которым трудно концентрировать внимание, делают специальную нейромоторную диагностику и разрабатывают индивидуальные программы. Они помогут подготовиться к школе, улучшить успеваемость или снять стресс перед экзаменами. Взрослым занятия позволят развить память и стрессоустойчивость, а пожилым клиентам — поддержать хорошее самочувствие и сохранить ясность ума.

Режим работы

Ежедневно с 10:00 до 16:00.

Сколько стоит

Групповое занятие — 600 руб. Индивидуальное занятие — 1500 руб.

Где находится