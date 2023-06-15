Сколько стоит собрать школьника на выпускной

В 2023 году в Пензенской области собрать девушку на выпускной вечер обойдется в 1,4 раза дороже, чем юношу. Такими данными в четверг, 15 июня, поделился Пензастат.

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Подсчитывая, сколько придется потратить, чтобы достойно выглядеть на выпускном балу, специалисты исходили из следующего:

прическа и макияж для выпускницы - от 5 000 рублей;

маникюр - от 1 100 рублей;

платье - от 20 000 рублей;

туфли - от 3 000 рублей.

За стрижку с укладкой для юноши придется отдать от 1 000 рублей, за костюм - от 12 000, рубашку - от 1 900, ботинки - от 3 000 рублей.

Также подсчитаны расходы на букет (от 1 500 рублей), выпускной альбом (от 1 500), услуги фотографа и оператора (от 1 500), банкет и ведущего (от 5 000 рублей).

За последние 2-3 года стоимость выросла примерно на 25%.

Таким образом, на девушку-выпускницу придется потратить от 38 600 рублей, а на юношу - от 27 400.

«Стоимость эта приблизительная, точных данных нет. Мы не взяли аксессуары: ремень, украшения», - пояснила на пресс-конференции начальник отдела статистики цен и финансов Пензастата Ирина Усанова.

Она добавила, что цены даны пензенские. Специалисты учреждения работают и в Сердобске, Кузнецке, однако жители этих городов предпочитают делать покупки на выпускной в областном центре.