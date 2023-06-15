$84.32+0.6891.07+0.68

Пензенцам озвучили, сколько стоит собрать школьника на выпускной

В 2023 году в Пензенской области собрать девушку на выпускной вечер обойдется в 1,4 раза дороже, чем юношу. Такими данными в четверг, 15 июня, поделился Пензастат.

Сколько стоит собрать школьника на выпускной
© Penzainform

Подсчитывая, сколько придется потратить, чтобы достойно выглядеть на выпускном балу, специалисты исходили из следующего:

  • прическа и макияж для выпускницы - от 5 000 рублей;
  • маникюр - от 1 100 рублей;
  • платье - от 20 000 рублей;
  • туфли - от 3 000 рублей.

За стрижку с укладкой для юноши придется отдать от 1 000 рублей, за костюм - от 12 000, рубашку - от 1 900, ботинки - от 3 000 рублей.

Также подсчитаны расходы на букет (от 1 500 рублей), выпускной альбом (от 1 500), услуги фотографа и оператора (от 1 500), банкет и ведущего (от 5 000 рублей).

За последние 2-3 года стоимость выросла примерно на 25%.

Таким образом, на девушку-выпускницу придется потратить от 38 600 рублей, а на юношу - от 27 400.

«Стоимость эта приблизительная, точных данных нет. Мы не взяли аксессуары: ремень, украшения», - пояснила на пресс-конференции начальник отдела статистики цен и финансов Пензастата Ирина Усанова.

Она добавила, что цены даны пензенские. Специалисты учреждения работают и в Сердобске, Кузнецке, однако жители этих городов предпочитают делать покупки на выпускной в областном центре.

«Доходы у родителей разные, есть одиночки. Мы прошли по магазинам: есть и менее затратные товары. Но выпускницы боятся, что кто-то в таком платье придет. Покупаются платья и за 20, 30, 40 тысяч», - отметила Усанова.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители