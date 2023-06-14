Названы меры профилактики пищевых отравлений у детей

Минимизировать риски пищевых отравлений у детей в летнее время года помогут несколько простых мер профилактики. О них рассказала врач-педиатр Марьям Сайфулина.

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Эксперт посоветовала не давать ребенку в жару молочные продукты, сметану, творог, пирожные с кремом, так как эти продукты быстро портятся. Не стоит готовить еду на несколько дней, лучше каждый день готовить свежее.

Также стоит приучить ребенка постоянно мыть руки перед едой. При покупке продуктов следует смотреть на сроки годности, а хранить их надо в холодильнике.

Сайфуллина добавила, что не стоит давать детям консервы, передает РИАМО.