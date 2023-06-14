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Почему летом пищевые расстройства у детей случаются чаще

Расстройства в работе пищеварительного тракта у детей летом случаются значительно чаще, чем в любое другое время года, из-за целого ряда различных причин. О них рассказала врач-педиатр Марьям Сайфулина.

Почему летом пищевые расстройства у детей случаются чаще
© Вечерняя Москва

Эксперт отметила, что летом увеличиваются риски аллергических реакций. Они могут сопровождаться не только привычными симптомами в виде насморка, сыпи, но также рвотой и диареей.

Также часто организм детей реагирует на изменения климата, привычного режима питания.

Сайфулина добавила, что летом из-за жары возрастают риски отравлений, например, зараженными бактериями или просто несвежими продуктами, ядовитыми ягодами, растениями. Также вероятны острые кишечные инфекции. Педиатр отметила, что маленькие дети чаще всего цепляют инфекцию контактно-бытовым путем: откусывают плохо помытый фрукт, облизывают грязные руки, поднятую с земли игрушку. Дети старшего возраста могут подхватить инфекцию при купании, передает РИАМО.

Ранее терапевт Марина Константинова напомнила, что можно отравиться абрикосовыми косточками, так как в них содержится амигдалин. Константинова предупредила, что попадание в организм избыточного количества этого вещества может вызвать отравление, передает ФАН.

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