Врач рассказал, что должно быть в детской аптечке в отпуске

В каждую летнюю поездку на отдых с детьми важно брать с собой аптечку. О том, что туда положить, Life рассказала педиатр детской клиники «РЖД-Медицина» Мария Воротынцева.

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Так, прежде всего стоит взять водостойкий солнцезащитный крем SPF 50+. Также нужно положить в аптечку раствор для оральной регидратации ребенка, например регидрон, который понадобится при диарее. Воротынцева советует родителям обратить внимание и на глазные и ушные капли, поскольку на море из-за частых ныряний у детей могут возникать конъюнктивиты и отиты.

В аптечке должны находиться антисептические средства, например мирамистин, перевязочный материал, лейкопластырь, бинт, продолжила врач. Если у ребенка есть хронические заболевания, важно не забыть про средства для лечения таких болезней в период обострения недуга. Специалист также рассказала о том, что не стоит класть в аптечку.