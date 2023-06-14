$83.64+1.0090.39+1.38

Врач рассказал, что должно быть в детской аптечке в отпуске

В каждую летнюю поездку на отдых с детьми важно брать с собой аптечку. О том, что туда положить, Life рассказала педиатр детской клиники «РЖД-Медицина» Мария Воротынцева.

Врач рассказал, что должно быть в детской аптечке в отпуске
© Газета.Ru

Так, прежде всего стоит взять водостойкий солнцезащитный крем SPF 50+. Также нужно положить в аптечку раствор для оральной регидратации ребенка, например регидрон, который понадобится при диарее. Воротынцева советует родителям обратить внимание и на глазные и ушные капли, поскольку на море из-за частых ныряний у детей могут возникать конъюнктивиты и отиты.

В аптечке должны находиться антисептические средства, например мирамистин, перевязочный материал, лейкопластырь, бинт, продолжила врач. Если у ребенка есть хронические заболевания, важно не забыть про средства для лечения таких болезней в период обострения недуга. Специалист также рассказала о том, что не стоит класть в аптечку.

«Это антибактериальные и системные гормональные препараты, которые применяются только по назначению врача. Аптечку мы наполняем исходя из тех заболеваний, которые возникают в жарком климате», — отметила Воротынцева.

Срочная новость

Врач назвала напиток, ускоряющий старение кожиЕда1 час назад

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители