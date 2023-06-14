Как облегчить состояние ребенка при отравлении

Врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Марьям Сайфулина посоветовала во время острого периода отравления у ребенка придерживаться щадящей диеты.

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Медик рассказала, что можно кормить детей овощными и мясными консервами из категории детского питания. Также Марьям Сайфулина готовить рис на воде, пюре из картофеля без молока, полезными, по ее словам, будут и сухарики.

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Кормить, как указала эксперт, нужно дробно – до 7–10 раз в сутки, уменьшив интервалы между приемами пищи до 2,5 часов. При этом, если ребенок вообще отказывается есть, не нужно заставлять его – это только спровоцирует приступ рвоты. После выздоровления врач посоветовала придерживаться диеты еще 3 дня.

Сайфулина отметила, что при отравлении малыша до годика рекомендуется соблюдать покой и давать материнское молоко. Если ему уже вводили прикорм, можно дополнить рацион кашей на половинном молоке.

«Постепенно разбавляйте меню детским творогом (маленькими порциями), овощными пюре, фруктовыми соками. Деткам старше 1 года разрешено в первые дни давать овощные пюре, супы, по половине яичного желтка. Когда состояние стабилизируется, можно будет вводить мясо», – сказала эксперт.

Как правило, по ее словам, при отравлении достаточно диеты, правильного водно-солевого режима и приема сорбентов. Также врачи могут назначать препараты вроде фильтрума, указала Сайфулина.

Медик рассказала, что при активном повышении температуры может помочь жаропонижающее. При этом лучше принимать его в виде таблетки или сиропа, а не использовать свечи. Педиатр добавила, что снимают жар и физическими методами вроде растирания тела раствором воды и спирта в равных пропорциях.

В ряде случаев, по ее словам, может понадобиться прием антибиотиков, но их нельзя назначать самостоятельно. Врач подчеркнула, что не нужно давать ребенку обезболивающие, особенно агрессивного действия. Если ребенку меньше двух лет, при отравлении необходимо сразу обращаться к врачу. В остальных ситуациях заболевания средней и легкой форм реально лечить в домашних условиях под контролем специалиста.

Сайфулина также предупредила, что нельзя класть на живот при болях лед или грелку, так как это может привести к приступу панкреатита, осложнениям развивающего аппендицита и другим неприятным последствиям. Не стоит поить ребенка и слабым раствором марганцовки.