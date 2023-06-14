Карелова отметила необходимость развития импортозамещения лекарств

Сенаторы ведут постоянный мониторинг процесса локализации производства медикаментов. Сейчас более 70 процентов лекарств на рынке — отечественные, заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба палаты регионов.

Сенатор сделала акцент на необходимости развития импортозамещения лекарственных препаратов. »В настоящее время более 70 процентов лекарств на рынке — отечественного производства, и этот показатель продолжит расти. Мы совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами продолжаем совершенствовать меры поддержки отечественных фармпроизводителей», — отметила она.

В качестве примера Карелова привела механизм «продукты на полку», заработавший в этом году. Он предусматривает субсидии на разработку и получение регистрационных удостоверений на аналоги лекарств, которые находятся под патентной защитой.

По мнению парламентария, важно отработать механизм оперативного реагирование на остановки поставок препаратов, сформировать перечень предприятий, которые готовы производить наиболее востребованную продукцию или те лекарства с риском дефицита.

«Доступность лекарственных препаратов и медицинских изделий — базовый принцип регулирования фармацевтического рынка в нашей стране», — заявила Карелова, напомнив, что особое внимание уделяется лекарственному обеспечению детей с редкими (орфанными) заболеваниями и льготных категорий граждан.