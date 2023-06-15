Психолог рассказала о способах подготовить ребенка к поездке в лагерь

Летний лагерь помогает выяснить, как ребенок справляется с процессом сепарации, соответствуют ли его коммуникативные навыки возрастным процессам, умеет ли он справляться со стрессом и конфликтами. Для того, чтобы этот важный период прошел комфортно, родителю стоит заранее подготовить ребенка к взрослому приключению. Об этом «Ленте.ру» рассказала психолог, руководитель реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Татьяна Метелева.

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«Летний лагерь — это не только отдых и развлечения, но и новый опыт, первое взрослое приключение. Там высветится правда о том, обладает ли ребенок навыком самообслуживания, умеет ли противостоять стрессам, справляться с конфликтными ситуациями, — сказала психолог. — С ребенком следует заранее провести беседу. Этим вы сможете профилактировать ряд неприятных моментов».

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Беседа родителя с ребенком, по словам Метелевой, не только поможет ребенку избежать физических травм и других бытовых неприятностей, но и облегчит адаптацию в лагере.

Темы для обстоятельной беседы

Прежде всего, психолог рекомендует подготовить ребенка к жизни в новой, непривычной обстановке, к смене круга общения. При этом важно понимать, что не все новые знакомые могут оказаться дружелюбными.

Родителям необходимо поговорить о способах выхода из возможных трудностей, конфликтов, но при этом не заострять внимание на сложностях, а говорить о положительных сторонах отдыха

Татьяна Метелева

психолог

Также Метелева советует объяснить, что в любом учреждении существуют правила социального поведения. Чтобы лучше их разобрать, можно, к примеру, попросить у администрации устав лагеря и изучить его вместе с ребенком.

«Говорить с ребенком о технике безопасности нужно обязательно. Но при этом следует избегать запугивания, а уверенно и спокойно объяснить, почему соблюдение правил безопасности так важно», — также рекомендовала психолог.

Завершить беседу Метелева предложила, показав ребенку, что поездка в лагерь в любом случае дает возможность обрести новых друзей, новые знания и навыки. А также немного отдохнуть от контроля родителей и побыть самостоятельным.