Психотерапевт назвал причину депрессий у молодежи
Юноши и девушки не верят в будущее, также они не видят смысла в получении образования. После 18 лет риск возникновения ментальных нарушений растёт.
Юноши и девушки не верят в будущее, также они не видят смысла в получении образования.
После 18 лет риск возникновения ментальных нарушений растёт.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач психиатр-психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.
«Та часть людей, которая подвержена таким расстройствам, — это молодёжь. Это люди молодые, которые, по идее, должны наоборот быть устремлены в будущее и делать всё, чтобы развиваться не только физически, но и профессионально. Самое страшное, что эта молодёжь теряет нравственные ориентиры: они не знают, зачем им учиться, они перестают верить в будущее. В общем такой пессимистический прогноз, который как раз привёл к такому результату, когда молодые люди стали чаще и значительнее страдать депрессиями. По статистике получается, что у молодых людей с 18 лет учащаются подобные расстройства, связанные с потерей нравственных ориентиров».
Файнзильберг отметил также, что в терапии расстройств настроения врачи использовали в основном импортные лекарства.
«Такое массовое расстройство начало нарастать в период пандемии, когда люди не могли никак сориентироваться, что будет в будущем, стоит ли создавать семью, получать образование, как зарабатывать деньги и так далее. А впоследствии это стало нарастать ещё больше. Появились другие факторы, которые влияют на настроение подрастающего поколения. Бороться с этим практически невозможно. Потому что мы, когда занимаемся психотерапией, должны вселять веру в будущее и находить какие-то слова, которые бы стимулировали у молодых людей желание жить дальше, развиваться и расти. У нас остаётся в руках только медикаментозная форма терапии. И то подавляющее большинство лекарств импортные».
Стало известно, что в России создали ПО для разработки лекарств. Софт для математического моделирования доклинических и клинических исследований препаратов разработали программисты компании «СимургФарм». Программное обеспечение получило название «Симург», отмечают «Известия». Издание подчёркивает, что использование софта позволит сократить число добровольцев, на которых испытывают свойства препаратов и за счёт этого уменьшить финансовые затраты и сократить время, необходимое для вывода медикамента на рынок. До последнего времени российские фармкомпании применяли для этого дорогостоящее иностранное ПО.