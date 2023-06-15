Психотерапевт назвал причину депрессий у молодежи

«Та часть людей, которая подвержена таким расстройствам, — это молодёжь. Это люди молодые, которые, по идее, должны наоборот быть устремлены в будущее и делать всё, чтобы развиваться не только физически, но и профессионально. Самое страшное, что эта молодёжь теряет нравственные ориентиры: они не знают, зачем им учиться, они перестают верить в будущее. В общем такой пессимистический прогноз, который как раз привёл к такому результату, когда молодые люди стали чаще и значительнее страдать депрессиями. По статистике получается, что у молодых людей с 18 лет учащаются подобные расстройства, связанные с потерей нравственных ориентиров».