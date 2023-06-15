Бык растерзал женщину и покалечил мужчину в Курской области

В селе Солдатском Фатежского района Курской области произошла трагедия. Огромный трехгодовалый бык сорвался с привязи и набросился на семейную пару. Женщина от полученных ранений скончалась, а за жизнь ее супруга борются медики.

© Daily Storm

Животное находилось на лугу и в какой-то момент смогло сорваться с цепи. Бык прибежал на соседний участок, где в это время находились мужчина и женщина, пишут «Фатежские будни».

По словам местных жителей, бык и раньше проявлял агрессию к людям. На сей раз животное также набросилось на жителей села, которые в итоге не смогли отбиться. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие врачи лишь констатировали ее смерть.

Обезумевшее животное после нападения носилось по селу, но все-таки было поймано через несколько часов. Бык находится под присмотром местных ветеринаров, которые проверяют его на наличие бешенства, передает Telegram-канал «112». Полиция и Следственный комитет проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в поселке Лая под Нижним Тагилом питбуль напал на 10-летнего ребенка. Об этом в соцсетях рассказала мать пострадавшего школьника. По словам женщины, питбуль напал на ее ребенка днем 30 мая, когда тот вместе с одноклассниками возвращался из школы.

Дети захотели пройти мимо пляжа и пощупать воду. В это время на общественном пляже жительница Нижнего Тагила выгуливала двух бойцовых собак. Мать пострадавшего утверждает: животные были без поводков и намордников. В какой-то момент один из питбулей набросился на мальчика и начал буквально разрывать его.

У школьника пострадали руки, спина, голова. При этом хозяйка бойцовой собаки, увидев окровавленного мальчика, не оказала ему помощи и ушла с места происшествия, а позднее даже не извинилась перед родителями ребенка. Полиция проводит проверку.