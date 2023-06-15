Названы негативные последствия слишком строгого воспитания ребенка

"Там, где имеется чрезмерная строгость, деспотизм, такой ребенок боится родителей, боится их ослушаться, обманывает их, потому что иначе боится страшных последствий. Тогда ребенок вырастет невротиком. Он будет подстраиваться под других людей, будет искать работодателя со схожими чертами, вторую половинку тоже будет выбирать по такому же принципу", — отметила Наумова.