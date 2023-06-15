Названы негативные последствия слишком строгого воспитания ребенка
Психолог Наумова: из-за слишком строгого воспитания дети становятся невротиками
Слишком строгое и деспотичное воспитание ребенка может привести к тому, что во взрослой жизни он будет невротиком. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредила детский психолог Наталья Наумова.
По ее словам, в сознательном возрасте такие дети будут подстраиваться под других людей.
"Там, где имеется чрезмерная строгость, деспотизм, такой ребенок боится родителей, боится их ослушаться, обманывает их, потому что иначе боится страшных последствий. Тогда ребенок вырастет невротиком. Он будет подстраиваться под других людей, будет искать работодателя со схожими чертами, вторую половинку тоже будет выбирать по такому же принципу", — отметила Наумова.
Психолог добавила, что во взрослой жизни такие люди либо кем-то управляют, если почувствуют слабину, либо, наоборот, попадают под сильное влияние других.