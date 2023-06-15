Как понять, что ребенку не подходит его школа

Сигналами того, что ребенку не подходит его школа или формат обучения являются низкая успеваемость, плохое поведение и постоянные жалобы на здоровье. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на психолога Анастасию Екушевскую.

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Так, утренние боли в животе, поднимающаяся температура, головные боли становятся реальными симптомами на фоне стресса.

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У ребенка также могут возникать проблемы со сном и аппетитом, появиться ночные кошмары и пробуждения, объяснила психолог.

По словам эксперта, явный признак того, что ребенку стоит сменить школу, – его нежелание идти на учебу. Изменение поведения и эмоционального состояния ученика также стоит считать маркерами.

"Иногда, испытывая дискомфорт в школе, ребенок начинает выражать агрессию или неповиновение, плохо себя вести. Это может быть его способом сказать, что с ним что-то не так, но он не может выразить это словами. Также это может быть результатом ощущения бессилия перед сложной ситуацией", – сказала Екушевская.

У такого поведения всегда есть причины: буллинг, отсутствие контакта с учителем, мысль, что школа – это нечто устарелое.

Ребенок может сам по себе быть скромным и коллективный формат просто не подходит ему, подчеркнула психолог. В таком случае ученик не может проявить себя, из-за этого страдает и он, и его оценки.

Некоторым детям нужно больше времени для усвоения программы, но школа такую возможность предоставить не может.

Екушевская посоветовала родителям не игнорировать сигналы, если они заметили, что ребенку некомфортно в школе. Необходимо это обсудить с ним, пообщаться с психологами, педагогами, нейропсихологами. Сообщить об этом учителям и администрации школы. Ученику нужно помочь справиться с подобным состоянием.

Если ничего не поможет, стоит задуматься о смене учебного заведения или формата. Она уточнила, что формат домашнего обучения подходит не всем, так как требует самоорганизованности и дисциплины.