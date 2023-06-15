Сигналы задержки развития речи у ребенка

Задержка речевого развития, к сожалению, является одной из самых актуальных на сегодняшний день проблем в детской неврологии. Нередко она затрагивает и абсолютно здоровых детей.

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Детский нейропсихолог Виктория Мусатова рассказала "Рамблеру", что может сигнализировать о проблемах данного характера, и какие действия стоит предпринять в таком случае.

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В раннем возрасте речь не оценивается отдельно от моторного и эмоционального развития, объяснила специалист. Учитываются в том числе тонкости протекания беременности, родов и первого года жизни ребенка. Вместе с тем психолог перечислила конкретные сигналы, по которым можно определить, что ребенку требуется помощь специалиста либо коррекционная работа.

1-3 месяца. Не гулит, не издает никакие звуки, не следит за движением предметов, не грызет и не тянет в рот игрушки, не реагирует на взрослых (к 3-м месяцам), не поднимает и не удерживает голову лежа на животе.

3-6 месяцев. Не гулит и не лепечет, не улыбается людям, не реагирует на звук погремушки, не может удерживать голову лежа на животе, имеет какие-либо особенности движения одного или обоих глаз.

6-8 месяцев. Не лепечет, не реагирует на какой-либо звук, нет страха перед незнакомым человеком (к этому возрасту ребенок различает лицо мамы и папы), не совершает переворот со спины на живот и обратно, не пытается ползать, не реагирует эмоционально на появление мамы (например, после сна), не смеется.

9-12 месяцев. Не совершает попыток дотянуться до игрушки, которая находится в пределах его видимости, не произносит слоги, не реагирует на обращенную к нему речь, проявляет необычный тонус мышц (повышенный или сниженный), не может удерживать предметы в руке, не пытается вовлечь во взаимодействие взрослого.

1-1,5 года. Не ходит самостоятельно, в словарном запасе нет ни одного слова, не интересуется игрушками и различными предметами, отсутствуют указательный жест и пинцетный захват, теряет приобретенные навыки.

2 года. Не взаимодействует со взрослыми, отсутствуют фразы в речи, не может сказать ни одного слова, не имитирует звуки животных, не осваивает доступные для своего возраста бытовые навыки, не может шагать по лестнице и поймать мяч, не интересуется игрушками и различными предметами.

3-4 года. Не говорит предложениями, не прыгает, отрывая ноги от земли, не взаимодействует с другими детьми, не играет (не использует фантазию во время игры), не прибегает к самостоятельности, с определенной периодичностью ярко и агрессивно реагирует на различные стимулы.

5-6 лет. Не умеет коммуницировать с детьми, моторно неловок, говорит с запинками, при выполнении какого-либо задания (по возрасту) невнимателен, не может освоить правильный захват карандаша, не слышит инструкций взрослого или не понимает их.

Эксперт отметила, что вышеуказанные симптомы не являются скрининговым исследованием и не отменяют очного посещения специалиста.

Если вы обнаружили какие-либо из перечисленных сигналов у вашего ребенка, не пугайтесь. Необходимо записаться к неврологу и пройти осмотр, дополнительные исследования – например, сдать анализ крови, сделать ЭЭГ и прочее. Мусатова Виктория Юрьевна Магистр психологии, клинический психолог, детский нейропсихолог