На что нужно обратить внимание при выборе детского автокресла

Сотрудники ГИБДД Самарской области рассказали родителям-водителям, на какие критерии обратить внимание при выборе детского автокресла.

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По их словам, держать ребёнка на руках во время движения строго запрещено, так как при большой скорости вес малыша увеличивается во много раз. Это помешает удержать его в нужный момент. Для безопасной перевозки детей используют специальные автокресла. Однако подобрать кресло нужно правильно.

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Перед покупкой нового детского автокресла нужно тщательно его проверить. Сначала важно посмотреть, чтобы на креплениях и прочих металлических частях не было повреждений.

Также стоит убедиться, что ремни и крепления - без потертостей, а из швов не торчат нитки. После этого нужно снять чехол и проверить состояние материалов - не должно быть трещин и других недочётов.

Установить детское удерживающее устройство лучше всего на заднем пассажирском сидении посередине. Однако если необходимо разместить его на переднем пассажирском месте, то до установки важно отключить подушку безопасности и отодвинуть переднее пассажирское кресло максимально назад.

автокресло должно соответствовать индивидуальным параметрам ребёнка - его росту и весу, нельзя покупать кресло "на вырост";

кресло должно быть высокого качества, с дополнительный боковой защитой и углубленным подголовником;

качественное детское кресло должно соответствовать стандартам безопасности ЕСЕ 44-04 или 129 i-Size (это подтверждается нестираемой оранжевой наклейкой на корпусе кресла). При покупке детского кресла в авто стоит обратить внимание на несколько нюансов:

Также сотрудники ГИБДД перечислили виды детский автокресел:

группа 0 - предназначена для малышей от рождения до 6 месяцев, рассчитана на рост до 70 см и вес до 10 кг;

группа 0+ - от рождения до 1 года, рост до 75 см, вес до 13 кг;

группа 1 - от 9 месяцев до 4 лет, рост 75-110 см, вес 9-18 кг;

группа 2 - 3-7 лет, рост 95-150 см, вес 15-25 кг;

группа 3 - 6-12 лет, рост 130-135 см, вес 22-36 кг.