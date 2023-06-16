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Как ребенку может навредить визит родителей в детский лагерь

В Роспотребнадзоре Челябинской области просят родителей не везти в детский лагерь шашлыки и ягоды.

Как ребенку может навредить визит родителей в детский лагерь
© РИА "ФедералПресс"

Специалисты не рекомендуют также вести гулять ребенка за территорию лагеря. Чем чреваты подобные нарушения – в материале.

«Что только не везут родители своим детям в загородные лагеря: шашлыки, жареную курицу и газировку. Не нужно этого делать», – сообщила начальник отдела по гигиене детей и подростков ТУ Роспотребназдора Вероника Макарова.

При транспортировке в жару продукты могут испортиться. Кроме этого, отмечает специалист, не нужно везти ягоды: «их никто не умеет правильно обрабатывать».

Территорию детского лагеря обрабатывают от клещей. Чего не скажешь о лесных участках за забором детского учреждения. Прогулки за территорией чреваты укусами.

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