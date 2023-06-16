Как ребенку может навредить визит родителей в детский лагерь
В Роспотребнадзоре Челябинской области просят родителей не везти в детский лагерь шашлыки и ягоды.
Специалисты не рекомендуют также вести гулять ребенка за территорию лагеря. Чем чреваты подобные нарушения – в материале.
«Что только не везут родители своим детям в загородные лагеря: шашлыки, жареную курицу и газировку. Не нужно этого делать», – сообщила начальник отдела по гигиене детей и подростков ТУ Роспотребназдора Вероника Макарова.
При транспортировке в жару продукты могут испортиться. Кроме этого, отмечает специалист, не нужно везти ягоды: «их никто не умеет правильно обрабатывать».
Территорию детского лагеря обрабатывают от клещей. Чего не скажешь о лесных участках за забором детского учреждения. Прогулки за территорией чреваты укусами.