Правила поведения детей в Интернете

Этикет в Интернете — такая же важная вещь, как и этикет в жизни, и его следует соблюдать. А учить этому стоит с раннего возраста — это не менее полезный навык, чем умение пользоваться телефоном и знание основ безопасности поведения в Сети.

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Тлум.Ру разбирается, чему стоит научить маленьких пользователей Интернета и как привить цифровой этикет — эти правила будут полезны не только детям, но и взрослым.

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Особенно рекомендуем тем родителям, которые уже обеспечили ребёнку доступ к гаджетам, но пока не рассказали, а как собственно вести себя в Интернет-среде.

№ 1. Культурное общение

Интернет — точно такое же общественное пространство, как и многие другие, поэтому там тоже очень важно вести себя вежливо, чтобы и вам, и собеседникам было комфортно. Для некоторых пользователей Сети подобное общение не кажется серьёзным, однако оно может задеть не меньше, чем реальное, так что не забывайте быть вежливыми и дружелюбными и учите своих детей тому же. За на первый взгляд безликим аватаром в социальных сетях скрываются такие же чувствительные люди, как и мы с вами — нужно уважать чужие чувства и беречь психику других, если вы хотите, чтобы с вами поступали так же.

№ 2. Личное пространство

Никому не нравится, когда вмешиваются в его личное пространство и грубо нарушают личные границы. Очень важно спрашивать человека перед тем, как записать голосовое сообщение, или, о ужас, позвонить. Кто вообще звонит в 2023 году, и тем более незнакомцам? Это правило касается как общих чатов, где ребёнок состоит как участник, так и общения тет-а-тет — научите детей относиться к личному пространству собеседников уважительно.

№ 3. Незнакомцы — не друзья

Дело тут не в безопасности, хотя и она, конечно, очень важна. Нет, сегодня мы разбираем этикет — а, значит, лучше сразу объяснить ребёнку, что приставать к незнакомцам не стоит. Даже если кто-то повёл себя вежливо и помог ребёнку с небольшой трудностью (помог найти информацию, поделился плейлистом и т. д.), это вовсе не значит, что этот человек автоматически становится его другом, и можно просить его помогать снова. Поддержка — вещь сугубо добровольная, а насильно никто помогать не захочет. Особенно если её требуют постоянно, буквально используя человека.

№ 4. Вам никто ничего не должен

Если ребёнок подписан на личную страницу любимого исполнителя, канал сайта, на котором он регулярно читает статьи о мультфильмах или фан-паблик мультфильма, это вовсе не значит, что администраторы что-то ему должны. Не стоит забывать, что для многих взрослых Интернет — это работа, и устраивать досуг детей они не обязаны. Заставлять незнакомых людей выполнять детские хотелки: менять сюжет мультфильма, писать статьи, которые они хотят прочитать, снимать ролики по их запросам — всё это совершенно неуместные требования, и стоит объяснять детям, что нельзя приставать к незнакомым взрослым и чего-то от них требовать, особенно если это происходит чересчур настойчиво. Это научит ребёнка, что мир не всегда вертится вокруг него, и не все его желания — закон.

№ 5. Грубишь — получишь грубость в ответ

Интернет может быть жестоким местом, однако иногда эта жестокость проявляется исключительно как ответная реакция. Объясните ребёнку, что не стоит задирать других людей (особенно незнакомых) и писать им гадости — велик шанс получить что-то грубое и неприятное в ответ, и виноват тут будет сам ребёнок.

№ 6. Разжигание ненависти неуместно

Это касается всего: людей другой внешности, расы, религии, даже тех, кто высказывает мнение, противоположное мнению ребёнка. Многим нравится разжигать конфликты в Интернете на почве ненависти — пускай ваши дети не будут такими людьми. Объясните, что все мы разные, и то, что делает человека другим — не повод оскорблять его.

№ 7. Сначала читайте — потом спрашивайте

Ответ на ваш вопрос наверняка уже где-то есть — возможно, стоит внимательнее прочитать информацию, и только потом уже спрашивать. Как говориться, «семь раз отмерь — один раз отрежь», но эту поговорку можно переформулировать и под Интернет: «семь раз проверь — один раз пиши комментарий». В Сети есть вся информация в мире — чтобы узнать ответ на интересующий вопрос достаточно только вбить его в строчку поисковика.

Краткая сводка:

Уважайте других людей в Интернете, если хотите, чтобы уважали вас;

Голосовым сообщениям и звонкам, в особенности в общих чатах, где много незнакомых людей, и личном общении — нет, пока вам этого не разрешат;

Грубить — плохо. Это не только не слишком вежливо, но можно получить грубость в ответ;

Не стоит приставать к администраторам пабликов, групп и каналов с настойчивыми требованиями выполнить детские хотелки. Никто не обязан снимать ролики, писать статьи и менять сюжет мультфильмов по первому же запросу ребёнка;

Нельзя разжигать ненависть на основе особенностей другого человека: внешности, расы, вероисповедания и других деталей;

Сначала читаете — потом спрашиваете. Нужная вам информация наверняка находится рядом или быстро находится в поисковике.