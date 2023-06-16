Высокая температура и избыточное солнечное излучение могут привести к тепловому и солнечному ударам. Как распознать такое состояние у ребенка, "Известиям" рассказала педиатр Ольга Татаркина.

По ее словам, тепловой удар возникает в результате длительного перегревания всего организма, в то время как солнечный – ввиду воздействия прямых ультрафиолетовых лучей на область головы. Именно второй прежде всего наносит урон нервной системе, поэтому этот вид перегревания считается особенно опасным.

Что касается симптомов, то изначально проявляются вялость и сонливость: например, ребенок капризничает или плачет без видимой причины. Дети старшего возраста, в свою очередь, могут пожаловаться на головную боль и сухость во рту, объяснила специалист.

"Если на этом этапе ребенку не оказать помощь, то прогрессирование теплового удара может привести к резкому повышению температуры до 40-41 градусов, потере сознания и судорогам" – предупредила врач.

При этом у малышей в возрасте до одного года перегревание наступает быстрее и протекает значительно тяжелее, обратила внимание эксперт.

Педиатр в том числе озвучила рекомендации, которые помогут избежать неприятной ситуации. Во-первых, важно исключить пребывание ребенка любого возраста под прямыми солнечными лучами в период с 11 до 16 часов. Детям до 3 лет разрешается находиться в жаркие летние дни на улице исключительно в тени.

Во-вторых, нужно обратить внимание и на аксессуары. Так, во время прогулки на ребенке обязательно должен быть светлый головной убор – панама или шляпа, которые максимально защищают уши, лицо и шею от ультрафиолета.

В-третьих, следует отдавать предпочтение свободной одежде из натуральных тканей светлых оттенков и легкой открытой обуви.

Педиатр напомнила, что детям следует выпивать воду каждые 15-20 минут и ограничивать излишнюю физическую активность. Кроме того, в жару не стоит использовать чехлы и занавески на колясках, так как они препятствуют циркуляции воздуха вокруг ребенка.