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Чем нельзя кормить детей в экзотических странах

Отдыхая с детьми за границей, особенно в экзотических странах, следует избегать уличной еды, сырых продуктов, нарезанных фруктов и мороженого в шариках.

Чем нельзя кормить детей в экзотических странах
© Газета.Ru

Об этом «Газете.Ru» рассказала Анастасия Ефимова, врач-диетолог клиник «Атлас».

«Важно исключить непастеризованное молоко, сыр с плесенью, немытые овощи, фрукты и ягоды. Опасны также термически необработанные продукты: ракообразные, суши, блюда с сырым мясом или сырыми яйцами. Не стоит кормить ребенка пастой карбонара или десертом тирамису», — предупредила она.

Диетолог предостерегла от покупки уже нарезанных экзотических фруктов. Безопаснее, по мнению врача, купить фрукты на рынке или в магазине и тщательно вымыть их перед употреблением.

«При путешествиях с ребенком стоит отказаться от уличной еды и ходить только в проверенные места. Выбирайте многолюдные заведения, где продукты хранят в холодильнике и еда «не ждет» клиента», — посоветовала доктор.

Также не следует давать детям воду и другие напитки с кубиками льда, отдавая предпочтение воде в закрытой бутылке. По словам врача, тот же принцип справедлив и для мороженого.

«Самый популярный южный десерт — мороженое, но не берите его шариками с прилавка, отдавайте предпочтение запечатанному десерту из холодильника», — добавила Ефимова.

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