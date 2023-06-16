С какого возраста и как вводить прикорм грудным детям

Любую маму волнует вопрос, в каком возрасте и как правильно ввести первый прикорм грудному ребенку, чтобы не навредить здоровью еще неокрепшего малыша.

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"Рамблер" подготовил материал, в котором подробно рассказал, как и когда это стоит делать, опираясь на советы врачей и научные исследования.

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С какого возраста вводить прикорм

Согласно рекомендациям научно-исследовательского института Питания РАМН, первый прикорм грудному ребенку можно начинать вводить с 4,5 месяцев. Однако эти рекомендации "усредненные". Крайне важно учитывать индивидуальные особенности ребенка и обсуждать вопрос прикорма с педиатром.

Например, детям, страдающим от атопического дерматита, имеет смысл не вводить прикорм до тех пор, пока не исчезнут полностью острые кожные проявления (мокнутие, вторичная экзема, трещины).

Возраст для введения прикорма также зависит и от того, как стремительно ребенок набирает вес. Если малыш обгоняет своих сверстников по массе тела, прикорм может понадобиться ему раньше других – начиная с 4 месяцев. Это обусловлено тем, что, чем больше вес, тем больше калорий ребенку требуются. Натуральные продукты станут источником дополнительных витаминов и минералов, важных для развития детского организма. Сухая смесь или мамино молоко уже не смогут закрывать все потребности и давать необходимую энергетическую ценность ребенку, который набирает вес быстрее других.

Прикорм станет спасением и в том случае, если у мамы начались проблемы с лактацией. Помимо действий, стимулирующих лактацию, имеет смысл и начать плавное введение прикорма – этот вариант будет лучше, чем переход на сухую смесь. Однако даже в таком случае вводить прикорм не стоит раньше четырехмесячного возраста – раньше организм ребенка к этому попросту не может быть готов.

С чего начать прикорм

Доказано, что начинать знакомство ребенка с обыкновенными продуктами стоит с зеленых сортов овощей и фруктов. Как правило, первыми в рацион вводят кабачок, цветную капусту и брокколи. Затем можно прибавить тыкву

Из фруктов первым выбирают зеленое яблоко и грушу.

Если у ребенка наблюдаются проблемы со стулом в виде запоров, можно ввести пюре из чернослива или абрикоса.

С пяти месяцев разрешено введения зерновых каш – кукурузной, гречневой и рисовой.

Мясо (индейку, ягненка и кролика) можно ввести после пяти месяцев в случае, если у малыша сниженный гемоглобин. В таком случае мясные пюре станут дополнительным источником гемового железа.

Как правильно вводить прикорм

Любой новый продукт необходимо давать ребенку утром, начиная с объема в половину чайной ложки. Постепенно размер порции увеличивается до 40-50 гр в неделю. После введения одного продукта, можно начинать другой.

Такие рекомендации крайне важны для того, чтобы организм ребенка привык к новой пище и вы могли определить нет ли у малыша аллергии на тот или иной продукт.