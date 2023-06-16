Психолог назвала способы защиты ребенка от буллинга

Осознание и отстаивание своих границ поможет ребенку защититься от буллинга, и научиться этому он должен на примере отношений с родителями, рассказала в беседе с Lenta.ru клинический психолог Татьяна Метелева. Она подчеркнула, что если родители сами демонстрируют понимание и отстаивание своих границ, то этому научится и ребенок.

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Если родители не позволяют в отношении себя хамства, грубого отношения, насилия, то ребенок считывает то, как родители обходятся со своими границами. Он учится понимать, где границы личности другого человека, что можно, а что нельзя, — пояснила психолог.

Метелева назвала главной задачей родителей научить ребенка здоровой, конструктивной коммуникации с другими людьми, помочь ему социализироваться. Если ребенок не может найти общий язык со сверстниками, то надо не менять детские площадки, садики и школы, а обратиться к психологу, который поможет понять происходящее в семейной системе и почему ребенку сложно коммуницировать с другими детьми.

Как отметила специалист, ребенка с раннего детства необходимо обучить инструментам общения: что стоит говорить, что нет, в чем важность дружбы, взаимопомощи, бережного отношения друг к другу. Тогда ребенок с меньшей вероятностью столкнется с насилием со стороны сверстников.