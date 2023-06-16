Психолог рассказала о влиянии Хагги Вагги на детей

Игрушки Хагги Вагги и похожие на них могут негативно отразиться на детской психике. Об этом телеканалу «360» рассказала психолог Елена Царева после того, как Telegram-каналах распространилось фейковое видео о том, что в родительском чате одного из детских садов Москвы произошел конфликт из-за драки детей, пытавшихся выяснить, какая игрушка лучше — зарубежный Хагги Вагги или отечественный тигр Мякиш.