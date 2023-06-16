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Психолог рассказала о влиянии Хагги Вагги на детей

Игрушки Хагги Вагги и похожие на них могут негативно отразиться на детской психике. Об этом телеканалу «360» рассказала психолог Елена Царева после того, как Telegram-каналах распространилось фейковое видео о том, что в родительском чате одного из детских садов Москвы произошел конфликт из-за драки детей, пытавшихся выяснить, какая игрушка лучше — зарубежный Хагги Вагги или отечественный тигр Мякиш.

Психолог рассказала о влиянии Хагги Вагги на детей
© Газета.Ru

Эксперт отметила, что внешний вид Хагги Вагги, который является персонажем из хоррор-игры, является недружелюбным. Поэтому игрушка может особенно негативно сказываться на детях в раннем возрасте.

«Ребенку свойственно оживлять персонаж, с которым он играет. Смотря на игрушку, он может олицетворять ее с чем-то приятным или негативным из своей жизни», — сказала Царева.

По ее словам, ребенок младше пяти лет может перенять от таких игрушек негативные ассоциации. Психолог также порекомендовала исключить такие игрушки из образовательных учреждений.

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