Психолог рассказала о влиянии Хагги Вагги на детей
Игрушки Хагги Вагги и похожие на них могут негативно отразиться на детской психике. Об этом телеканалу «360» рассказала психолог Елена Царева после того, как Telegram-каналах распространилось фейковое видео о том, что в родительском чате одного из детских садов Москвы произошел конфликт из-за драки детей, пытавшихся выяснить, какая игрушка лучше — зарубежный Хагги Вагги или отечественный тигр Мякиш.
Эксперт отметила, что внешний вид Хагги Вагги, который является персонажем из хоррор-игры, является недружелюбным. Поэтому игрушка может особенно негативно сказываться на детях в раннем возрасте.
«Ребенку свойственно оживлять персонаж, с которым он играет. Смотря на игрушку, он может олицетворять ее с чем-то приятным или негативным из своей жизни», — сказала Царева.
По ее словам, ребенок младше пяти лет может перенять от таких игрушек негативные ассоциации. Психолог также порекомендовала исключить такие игрушки из образовательных учреждений.